Mi top 10 películas de Netflix para cuando no sé qué ver: de la comedia al drama, pasando por la acción

Hace poco más de una década, la «gran N roja» aterrizó en nuestro país liderando el mercado del streaming y dando pie a la posterior llegada de otras marcas como HBO, Disney, Prime Video o la reciente, SkyShowtime. Al principio, como era previsible, los catálogos eran bastante reducidos. Pero ahora, cualquier suscriptor podría navegar sin rumbo durante horas por el abanico de contenidos de la empresa que dirigen Ted Sarandos y Peter Craig. Por eso, he creado la que para mí es la lista definitiva con el top 10 de las mejores películas de Netflix:

Mi top 10 de películas de Netflix

10-‘Pinocho de Guillermo del Toro’

Las canciones no son su fuerte y esto, debería castigar sin redención a cualquier musical. Sin embargo, la adaptación del cuento de Carlo Collodi por parte de Guillermo del Toro es tan humanista, vibrante y luminosa que su peyorativo lado melómano no merma ni un ápice su calidad. Su portentoso stop-motion es un canto a la vida.

9-‘Sin novedad al frente’

Antes de triunfar con Cónclave, el cineasta alemán Edward Berger consiguió la notoriedad internacional que hoy, sólo puede brindarte el streaming. Sin novedad al frente es una de las películas de habla inglesa más vistas de Netflix. Terminó coronándose en la alfombra roja de 2023, alzándose con cuatro estatuillas doradas, incluyendo la consideración a la mejor película internacional.

8-‘El agente invisible’

Sí, El agente invisible posiblemente no tenga el nivel del resto de esta lista top 10 de películas de Netflix. No obstante, no existe otra opción de cine de acción bajo la marca del terminal que pueda estar a la altura de la superproducción dirigida por los hermanos Russo. Además, cuenta con el carisma ineludible de Ryan Gosling. ¿Qué más se puede pedir?

6-‘No mires arriba’

Adam McKay es un maestro de la sátira y en este caso, su radiografía política y social de la aproximación de un meteorito a la tierra es terriblemente cercana a la realidad. Un espejo que funciona por su brillante guion y por la interpretación de un conjunto de estrellas entre las que destacan Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep.

5-‘El juicio de los 7 de Chicago’

El idealismo del creador de El ala oeste de la Casa Blanca conectó a las mil maravillas con este drama judicial basado en hechos reales. En la historia, se juzga a un grupo de manifestantes que se posicionaron en contra de la guerra de Vietnam.

4-‘Fue la mano de Dios’

Paolo Sorrentino no perdió ni un sólo gramo de autoría con esta postal nostálgica de su Nápoles natal. Emocionante retrato autobiográfico que funciona como la obra más bella de este top 10 de cintas de Netflix.

3-‘Historia de un matrimonio’

Antes de Ruido blanco o la reciente Jay Kelly, Noah Baumbach firmó el conflicto matrimonial de una pareja interpretada por Adam Driver y Scarlett Johansson. Una narración íntima y desgarradora de una relación que se apaga.

2-‘El poder del perro’

Adaptando la novela de Thomas Savage, Jane Campion firmó la deconstrucción definitiva del western a través de las interpretaciones colosales de Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst y Kodi Smit-McPhee. Un drama psicológico donde nada es lo que parece.

1-‘Roma’

Han pasado casi 8 años desde su estreno y hoy, todavía sigue siendo uno de esos dramas vigentes que funcionan como una lección de cine impertérrita. Porque Cuarón siempre ha sido el director mexicano más talentoso de su generación, por más que le pese a los fans de del Toro y Alejandro González Iñárritu.