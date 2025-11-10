Guillermo del Toro ya ha visto ‘Avatar 3’ y su opinión es clara: «Va a sorprender a mucha gente»

Es uno de los largometrajes más esperados del año y su estreno está programado en cines para dentro de un mes. Sin embargo, no son pocas las voces autorizadas que ya han podido ver la tercera parte de las aventuras de Sully su familia Na’vi. Uno de ellos no es otro que el cineasta Guillermo del Toro, quien ya se ha declarado un fan absoluto de Avatar 3. No es la primera vez que el realizador mexicano se deshace en elogios hacia el desempeño de James Cameron como narrador, pero su último panegírico al canadiense coincide con todos los rumores y declaraciones que destacan cómo en este final de trilogía, el mundo de Pandora cambiará para siempre con una historia muy diferente a lo que hemos podido ver hasta ahora.

Las expectativas con el tercer filme son gigantescas, a pesar de que la crítica profesional no comparte el grueso general de unos espectadores que han acudido en masa para contemplar las maravillas técnicas y los efectos digitales de la oda naturalista del responsable de Titanic. La primera entrega con sus múltiples reestrenos y el favor del 3D es actualmente la película más taquillera de la historia, con una recaudación global de 2.923 millones de dólares en el box office. Mientras que la segunda, Avatar: El sentido del agua, ocupa la tercera posición con 2.300 millones recaudados. Con un presupuesto que se estima en 250 millones y por mucho que Guillermo del Toro la avale, Avatar necesitará al menos amasar una recaudación de 500 millones para no dar pérdidas a Disney. El reto podría parecer mayúsculo, pero como todo el mundo sabe, Cameron es un experto y un hábil conocedor de lo que realmente quiere la audiencia.

Guillermo del Toro alaba ‘Avatar 3’

Hasta ahora, con la información que tenemos y los tráilers compartidos podemos cerciorar cómo, el tono de este seguimiento será más oscuro que el de las piezas anteriores.

Un cambio que al parecer ha encantado al director de El laberinto del fauno y que en cierta medida, era algo que la historia pedía a gritos. Esto es lo que Guillermo del Toro ha compartido sobre Avatar 3 en las últimas horas:

«Sé adónde va esto y creo que va a sorprender a mucha gente. Puedo decir que hay muy pocos estadounidenses que hayan creado toda una mitología», aseguraba el oscarizado autor.

Desde luego, Cameron es de los pocos directores que puede presumir de haber creado todo un universo desde cero en el presente siglo XXI, sin apoyarse en una franquicia previa. En camino si un desastre financiero en la exhibición no lo evita, tendremos hasta dos entregas más de la lucha de los Na’vi contra los humanos invasores de Pandora.

¿De qué trata ‘Avatar 3’?

Titulada oficialmente Avatar: Fuego y ceniza, la trama nos presentará al Pueblo de las Cenizas, un clan de Na’vi no tan pacífico como los que conocemos hasta ahora, representando a unos guerreros que utilizarán la violencia si así lo ven precisan para cumplir sus objetivos. Incluso si esta va en contra de otros de su especie.

This world is much deeper than you imagine. Watch the brand-new trailer for Avatar: Fire and Ash and experience it in theatres December 19th. Also, don’t miss Avatar: The Way of Water back on the big screen in 3D for one week only, starting October 3rd. pic.twitter.com/nB5nOcrQMx — Avatar (@officialavatar) September 25, 2025

Avatar: Fuego y ceniza llegará a las salas de cine el próximo 19 de diciembre de 2025.