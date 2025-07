‘Avatar 3’ tendrá un cambio de protagonista y de tono: James Cameron revoluciona la saga

Las dos primeras entregas forman parte del Top 3 de largometrajes más taquilleros en la historia del celuloide. Sin embargo, Avatar 3 podría dejar de ser la protagonista de la taquilla en su estreno a finales del presente 2025 por dos principales motivos. El primero, la competencia excesiva de la exhibición navideña y el segundo, la recaudación decreciente de un Hollywood al que cada vez le cuesta más encontrar éxitos incontestables en el box office internacional. Por ello y con estos dos posibles hándicaps para el proyecto, el director James Cameron tiene claro que ya no puede repetir la fórmula de las dos anteriores películas y que la franquicia necesita un cambio en la voz que narra el relato, aparte de un salto temático de la ciencia ficción al terror.

Desde la revolución de su estreno en 2009, la trama de Pandora, los humanos y los Na’vi ha girado en torno a Jack Sully. Un ex marine en silla de ruedas al que le proponen ocupar el puesto de su hermano gemelo fallecido para formar parte de una misión en Pandora, el planeta alienígena invadido por los humanos que contiene un mineral cuyo potencial, resolvería los problemas de recursos en la Tierra en pleno año 2154. A día de hoy y tras varios estrenos, Avatar acumula una recaudación de 2.923 millones de dólares, mientras la secuela Avatar: El sentido del agua posee otros 2.320 millones en la cartelera mundial. Por supuesto, esa tendencia lucrativa ahora en manos de Disney no tiene intención de frenarse próximamente, con una Avatar 4 y Avatar 5 en camino programadas para 2029 y 2031, respectivamente. Pero, ¿quién será el rostro y la voz que sustituirá al personaje encarnado por Sam Worthington en la narración del final de esta trilogía? El propio Cameron lo ha revelado en una reciente entrevista y los primeros tráilers proyectados en los pases de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos confirman una realidad transformadora para la saga: En Avatar 3, el protagonista ya no será Sully.

‘Avatar 3’ cambiará de protagonista

Titulada oficialmente Avatar: Fuego y ceniza, la tercera parte llegará a los cines el próximo 19 de diciembre, a través de un calendario que no contará con ninguna otra superproducción que le pueda hacer sombra y en una fecha muy propicia para la asistencia a las salas de cine.

El realizador canadiense asumirá un gran riesgo al cambiar al protagonista y el tono de lo que hasta entonces había sido un producto familiar. Según Cameron, el testigo del punto de vista del relato pasará ahora a uno de los hijos de Sully y Neytiri:

«Está claro que Lo’ak-el hijo de Jake Sully-se ha convertido en un personaje muy importante con el que un montón de gente se ha identificado. Para mí, ahora él es el narrador», le explicaba a el tres veces ganador del premio de la Academia al podcast Soundtracking with Edith Bowman. El adelanto mostrado actualmente en los cines (de forma exclusiva) confirma que Pandora ya no será ese lugar idílico y multicolorido de las dos anteriores cintas, siendo a partir de ahora un espacio inhóspito y peligroso incluso para los Na’Vi.

«Estoy haciendo spoiler, pero no pasa nada. Creo que hasta puede ser intrigante saber esto. Os hará preguntaros por lo que viene», seguía contando Cameron. El director ya se encuentra en plena promoción y en el programa siguió definiendo cómo será Avatar 3: «Quiero mostar a los Na’vi desde otro ángulo porque hasta el momento sólo hemos visto su lado bueno. En las primeras películas los humanos eran siempre malos y todos los Na’vi buenos. Pero en Avatar 3 haremos lo contrario. Trataremos de explorar una nueva ambientación mientras seguimos la historia de los personajes principales».

El futuro de James Cameron

Aparte de Avatar 3, Avatar 4 y Avatar 5, James Cameron estrenará Last Train From Hiroshima en 2027. Una adaptación de los dos libros de Charles Pellegrino, donde se cuenta la historia real de un japonés que sobrebibió a la explosión atómica de Hiroshima y al subirse a un tren hacia Nagasaki, sobrevivió a la segunda bomba lanzada por Estados Unidos.

Avatar: Fuego y ceniza volverá a contar con Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang y Jack Champion en el reparto principal. Entre las principales novedades que se incorporarán al casting, encontraremos a Oona Chaplin. ¿Conseguirá Cameron otro triunfo mundial con su salto al terror dentro del universo de Pandora o será este un primer tropiezo para el rey de la taquilla?