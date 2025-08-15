El truco de un funcionario de la Seguridad Social que te va a salvar la jubilación: «No la solicites…»

Un funcionario de la Seguridad Social ha publicado un vídeo en el que ha dado tres consejos a los trabajadores que quieran acogerse a corto plazo a la jubilación anticipada voluntaria. Esta modalidad permite a los ciudadanos adelantar la retirada hasta dos años antes aplicando unas penalizaciones de por vida sobre la pensión. Consulta en este artículo cuál es el truco para acogerse a la jubilación anticipada voluntaria.

Alfonso Muñoz Cuenca, el funcionario de la Seguridad Social que se ha convertido en un influencer en las redes sociales gracias a sus vídeos pedagógicos, toca ahora un tema que incumbe a miles de ciudadanos que están cerca de la jubilación: las opciones para acogerse a la jubilación anticipada voluntaria.

Por ello, este funcionario ha publicado en YouTube un vídeo en el que ha dado tres consejos a los trabajadores antes de solicitar la jubilación anticipada voluntaria. Estos tendrán que tener en cuenta tres conceptos antes de elegir adelantar su acceso a la retirada, que puede ser hasta dos meses antes aplicando una serie de coeficientes reductores sobre la pensión. Los tres consejos son los siguientes:

Pedir la jubilación anticipada voluntaria antes de agotar el paro.

Solicitar la jubilación en el mes de diciembre.

No solicitar la jubilación dos años antes.

El truco con la jubilación anticipada

Alfonso Muñoz Cuenca profundiza en el vídeo publicado en YouTube sobre los tres consejos que da a los ciudadanos antes de acogerse a la jubilación anticipada voluntaria. El primero de ellos es pedirla tras haber agotado la prestación contributiva por desempleo.

«Lo primero que debes saber si estás cobrando una prestación contributiva por desempleo es que el SEPE cotiza por ti lo mismo que si estuvieses trabajando; por tanto, esto no afectará a tu futura jubilación. Por ello, te interesará solicitar la jubilación anticipada una vez finalizada la prestación contributiva por desempleo», informa este funcionario de la Seguridad Social.

El segundo consejo para las personas que quieran elegir esta opción es solicitar la pensión en el mes de diciembre, a pocos días de que se confirme la nueva subida de las pensiones y más teniendo en cuenta los coeficientes reductores que dependen de los meses que se adelante el acceso a la retirada.

«Es importante elegir bien el momento en el que la solicitamos. Diciembre es buen momento porque todas las pensiones cuyos hechos causantes sean antes de que termine el año se revalorizarán al año siguiente conforme al IPC», dice. «Si, por ejemplo, te jubilas el 31 de diciembre, a partir del 1 de enero se confirmará la subida. Aquí el importe sería superior a la pensión que te hubiera correspondido si te hubieras jubilado meses más tarde», explica, a la vez que deja claro que «eso dependerá del porcentaje de la jubilación».

Alfonso Muñoz Cuenca también aconseja no solicitar la jubilación dos años antes, ya que se aplicarán los coeficientes reductores al máximo. En los tres primeros meses, las penalizaciones son más agresivas y por ello aconseja hacerlo un año y 9 meses antes. «Aunque la ley permite adelantar la jubilación dos años antes, es cierto que los coeficientes que se aplican durante los tres primeros meses son más elevados. Así que puede que te interese solicitar la pensión justo un año y 9 meses antes de la edad ordinaria de jubilación», afirma en el vídeo.

Este funcionario de la Seguridad Social también informa que «los coeficientes reductores serán para toda la vida». Esta penalizaciones dependerán de los años de adelanto de la jubilación y los años que se haya cotizado durante la vida laboral, yendo desde un 21% hasta el 2,81% en el caso de las personas que adelanten la jubilación un mes y tengan cotizados más de 44 años y seis meses.