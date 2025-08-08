Muy atento a los que nacieron entre 1960 y 1970: la Seguridad Social cambia las normas de la jubilación

Los nacidos entre 1960 y 1970 comienzan ahora a estar en esa etapa en la que piensan en la jubilación, por lo que cada cambio legislativo que esté relacionado, es de su máximo interés. Y es que, a partir del 1 de enero de 2025, entran en vigor una serie de modificaciones importantes en el sistema de pensiones español, que afectarán directamente a esta franja de edad. El objetivo es ajustar el sistema para hacerlo más sostenible, pero el resultado inmediato es que muchos tendrán que reorganizar sus planes de retiro. Muy atento entonces a la Seguridad Social y al cambio en las normas de la jubilación.

Esta reforma, que se viene aplicando de forma progresiva desde hace años, tiene como horizonte final el año 2027, momento en el que la edad legal ordinaria de jubilación alcanzará los 67 años. Mientras tanto, año tras año la Seguridad Social irá aplicando pequeños ajustes que modificarán los requisitos tanto para la jubilación ordinaria como para la anticipada. Y si bien los cambios no serán radicales de un día para otro, sí conviene estar muy atento a los detalles, especialmente si uno se encuentra en la horquilla de edad más directamente afectada. Debemos recordar que la jubilación ya no es lo que era hace décadas, cuando la mayoría se retiraba a los 65 con una pensión completa y poco margen de decisión. Hoy entran en juego más factores: los años cotizados, la edad exacta, los coeficientes reductores y la posibilidad (o no) de adelantar la jubilación sin grandes penalizaciones. Así que si naciste en los años 60 o principios de los 70, lo que viene a continuación te interesa, y mucho.

La Seguridad Social cambia las normas de la jubilación

El primer cambio importante es que, en 2025, para jubilarse con el 100% de la pensión será necesario cumplir con una de dos condiciones. La primera: tener 65 años y haber cotizado al menos 38 años y 3 meses. Si no se alcanza ese mínimo de cotización, entonces no bastará con cumplir los 65 años. En ese caso, la edad legal para jubilarse con la pensión completa será de 66 años y 8 meses.

Esto afecta directamente, por ejemplo, a quienes nacieron en 1960, que cumplirán 65 años en 2025. Sólo si llevan casi cuatro décadas cotizadas podrán retirarse en ese momento sin penalizaciones. De lo contrario, tendrán que esperar casi dos años más para acceder a su pensión completa. Y lo mismo ocurre con los nacidos en años posteriores, porque cada nuevo ejercicio trae consigo una pequeña subida en los requisitos, especialmente si no se llega al umbral de cotización exigido.

Este sistema dual (edad o años cotizados) busca incentivar carreras laborales largas, premiando a quienes han contribuido durante más tiempo al sistema. Pero también puede suponer un problema para quienes, por diversos motivos, no han podido encadenar una vida laboral continua: lagunas de empleo, trabajo en la economía informal o interrupciones por cuidados familiares pueden pesar mucho en la cuenta final.

La posibilidad de la jubilación anticipada

Una opción que muchos valoran es la jubilación anticipada, pero no es una vía libre de obstáculos. En 2025, la jubilación voluntaria anticipada será posible a partir de los 63 años, pero solo si se cumplen ciertos requisitos. El más relevante: haber cotizado al menos 38 años y 3 meses. Si no se alcanza esa cifra, no solo será necesario esperar más tiempo para retirarse, sino que la pensión resultante sufrirá reducciones importantes por la aplicación de los llamados coeficientes reductores.

Estos coeficientes penalizan económicamente la decisión de adelantar la jubilación, y cuanto más se adelante, mayor es la penalización. En la práctica, esto significa que jubilarse dos años antes sin haber alcanzado la cotización mínima puede suponer una pérdida considerable en la pensión mensual. Y lo que es más delicado: esta reducción es permanente, se mantiene durante toda la vida del pensionista.

Por eso es esencial hacer cálculos, analizar bien las opciones y, si es posible, buscar asesoramiento profesional. Cada caso es único, y pequeñas diferencias en la vida laboral pueden suponer grandes diferencias en el futuro económico. Para quienes nacieron en 1962, por ejemplo, 2025 puede ser el año en el que podrían optar a esta jubilación anticipada. Pero de nuevo, todo dependerá de si han alcanzado los años de cotización exigidos.

Lo que vendrá en 2026 y 2027: la recta final de la reforma

La reforma del sistema de pensiones no se detiene en 2025. En 2026, la lógica será muy similar, pero con un pequeño ajuste en la edad ordinaria. Quienes no hayan alcanzado los 38 años y 3 meses cotizados, deberán esperar hasta los 66 años y 10 meses para obtener el 100% de la pensión. Es decir, dos meses más que en 2025. Y de nuevo, quienes sí hayan cotizado lo suficiente podrán seguir accediendo a la jubilación ordinaria a los 65 años.

El cambio más relevante llegará en 2027, cuando culmina esta reforma escalonada. A partir de entonces, sólo podrán jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y 6 meses cotizados. Todos los demás deberán esperar hasta los 67 años para acceder al 100% de la base reguladora. Este será, salvo nuevas reformas, el nuevo estándar del sistema: 67 años como edad ordinaria, salvo carreras laborales largas.

Esto afectará de lleno a quienes hayan nacido en 1962 o después, ya que en 2027 estarán en una franja crítica de edad. Y aunque muchos ya tendrán una trayectoria laboral completa, otros se verán obligados a seguir trabajando hasta los 67 años o aceptar una pensión menor. No es una cuestión menor, especialmente si se tienen en cuenta factores como el desgaste físico en ciertos empleos o las dificultades para encontrar trabajo a partir de cierta edad.