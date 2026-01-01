Mercadona vuelve a revolucionar los supermercados: este suplemento se ha convertido en viral en sólo una semana

El comienzo de año hace que todos nos llenemos de buenas intenciones y también, el que nos queramos cuidar un poco más. Puede que a la vez queramos recuperar energía y ordenar rutinas que a veces se pierden entre las celebraciones de diciembre. Por ello, muchos aprovechan estos primeros días de enero para hacer pequeños cambios que les ayuden a arrancar con mejor ánimo, y eso explica en parte por qué uno de los suplementos de Mercadona se ha convertido en viral en los últimos días. El supermercado ha vuelto a sorprender con un suplemento que que ha ido ganando presencia en redes sociales y que ya empieza a agotarse en varias tiendas.

El interés no ha surgido únicamente por su precio, aunque es uno de los factores que más llama la atención. Lo que realmente ha empujado a tantos consumidores a buscarlo es la sensación de que puede servir como un pequeño apoyo para arrancar el año con más energía. Hablamos de los comprimidos efervescentes de magnesio Deliplus 300 mg con vitaminas B1, B6 y B12, un complemento alimenticio de sabor naranja que cuesta 1,95 euros. Una propuesta sencilla, directa y pensada para quienes quieren empezar enero con un refuerzo que ayude a reducir el cansancio acumulado de las últimas semanas. El producto ha ganado popularidad a un ritmo inesperado. En redes sociales se repiten comentarios de clientes que lo han probado y aseguran notar cierta mejora en la sensación de fatiga, algo que, aunque siempre depende de cada persona, ha contribuido a que el producto se viralice. También influye el momento del año. Entre los propósitos clásicos de enero aparece siempre el de cuidar la alimentación, dormir mejor o recuperar algo de equilibrio después de los excesos, y un suplemento fácil de tomar encaja en esa idea de empezar el año con algo más de orden.

El suplemento que arrasa en Mercadona

Los comprimidos efervescentes de magnesio Deliplus combinan 300 mg de magnesio por dosis con vitaminas B1, B6 y B12. Es una mezcla habitual en productos orientados a mantener la energía en niveles adecuados. El magnesio es un mineral esencial que participa en múltiples procesos del organismo, desde la función muscular y nerviosa hasta la producción de energía. Las vitaminas del grupo B, por su parte, se consideran aliadas del metabolismo energético y del funcionamiento normal del sistema nervioso. En conjunto, crean una fórmula básica pero funcional para quienes buscan un refuerzo ligero.

En este caso, Mercadona apuesta por un formato efervescente que facilita su consumo diario. Se trata de un complemento alimenticio sabor naranja, con edulcorante, apto para vegetarianos y destinado a personas a partir de los 12 años. Uno de los motivos por los que está recibiendo buenas valoraciones es la claridad de su etiquetado, sin ingredientes complejos ni combinaciones difíciles de entender.

Cómo se toma y cuánto tiempo se recomienda su uso

El modo de uso es simple, ya que sólo tienes que disolver un comprimido efervescente en un vaso de agua de unos 200 ml, una vez al día. La recomendación habitual es tomarlo durante un periodo de dos a tres meses y descansar después quince días antes de volver a incorporarlo si fuese necesario.

Por qué se ha hecho viral justo ahora

El precio de este suplemento de Mercadona es, sin duda, un factor determinante. Sus 1,95 euros lo convierten en una alternativa muy económica frente a otros suplementos de características similares. Pero el momento del año también juega su papel. Enero es un mes en el que muchos consumidores buscan productos que ayuden a sentirse más activos, recuperar hábitos y contrarrestar la fatiga típica del regreso a la rutina. En ese contexto, un suplemento accesible, fácil de usar y con ingredientes conocidos encuentra rápidamente su público.

Además, las redes sociales han vuelto a ser grandes responsables de que el producto llegue a más gente. Vídeos comentando sus efectos, recomendaciones entre usuarios y publicaciones comparando su composición con otros suplementos han generado una ola de interés que provoca el que más de uno aproveche la próxima vez que vaya a Mercadona y se haga con su suplemento de magnesio. De nuevo el boca a boca, en este caso digital, ha sido suficiente para que el producto destaque entre otras novedades.

Pero si piensas que se va a agotar no te preocupes, a pesar del aumento de la demanda, el suplemento sigue disponible en la mayoría de tiendas, aunque algunas reposiciones se están acelerando para evitar quedarse sin stock. Todo apunta a que los comprimidos efervescentes de magnesio Deliplus seguirán ocupando muchos vídeos en redes durante las próximas semanas, especialmente ahora que muchos consumidores buscan fórmulas sencillas para arrancar el año con más energía.

En definitiva, Mercadona vuelve a tener en sus lineales uno de esos productos que combinan precio accesible, funcionalidad y una comunicación que surge directamente de los propios clientes. Y es probable que, al menos durante este arranque de enero, el suplemento siga siendo uno de los productos más buscados en la cadena.