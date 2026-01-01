La OCU lo confirma: estos cavas de menos de 5 euros son los mejores que puedes comprar en los supermercados de España

Más de uno se habrá dado cuenta con las recientes celebraciones navideñas, que elegir un buen cava en el supermercado parece fácil hasta que te plantas delante del lineal. Etiquetas muy parecidas, nombres que no suenan, promociones que parecen atraer nuestra atención y una diferencia de céntimos que, en realidad, no te dice gran cosa sobre lo que te vas a encontrar una vez lo abras y lo eches en la copa. Y claro, aparece la pregunta de siempre: ¿un cava barato puede salir bueno o es de esas compras que se notan en cuanto lo sirves? La OCU parece tener la respuesta, gracias a su análisis sobre los cavas de supermercado.

Con el arranque de año, además, el cava sigue muy presente en muchas casas. No solo por las celebraciones de Nochevieja. También porque quedan comidas familiares, encuentros pendientes y planes improvisados en los que apetece abrir una botella sin que el presupuesto se dispare. En ese contexto, un análisis como el que ahora te explicamos puede ahorrar disgustos y, de paso, descubrir marcas que normalmente pasan desapercibidas. Por eso la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado un estudio específico para localizar cavas de buena calidad a precio bajo. En concreto, ha analizado 25 vinos espumosos con denominación de origen Cava (blancos y rosados, Brut y Semisecos) disponibles en supermercados e hipermercados por menos de 6 euros. Y dentro de ese grupo hay varios cavas que se cuelan, directamente, entre las mejores compras que hacer en los supermercados.

El estudio de la OCU sobre los cavas de los supermercados

El estudio no se ha quedado en una simple comparación de marcas. La OCU ha revisado parámetros técnicos del producto, empezando por el contenido de alcohol y de azúcar, y continuando con la acidez total y la acidez volátil, dos indicadores que influyen en el equilibrio del vino y en cómo se percibe la frescura.

Además, se ha comprobado la presencia de conservantes como los sulfitos, habituales en muchos vinos y espumosos. Y también se ha puesto el foco en aditivos como los ácidos sórbico y ascórbico, que, según la propia organización, no deberían ser necesarios cuando el cava se elabora correctamente. Este año, la OCU señala que no se han detectado restos de estos compuestos, algo que sí había ocurrido en campañas anteriores y que apunta a una mejora general en la elaboración de los cavas analizados.

Junto a los datos de laboratorio, se revisaron detalles prácticos, como el estado de los corchos, que influye en la conservación y en la seguridad de que el producto ha llegado en condiciones adecuadas al consumidor.

La cata de expertos, la clave para decidir

En un vino espumoso, lo que manda al final es la experiencia en boca. Por eso, dentro del estudio, el criterio más importante es la cata realizada por un panel de expertos. Este punto es el que marca diferencias entre cavas que, sobre el papel, pueden parecer similares.

Y para los expertos, los cavas mejor valorados suelen compartir rasgos bastante claros: burbuja fina y persistente, con buena integración; aromas limpios, con notas de panadería, levaduras y fruta blanca; y un sabor equilibrado, sin aristas, con una persistencia agradable. La OCU destaca precisamente esa combinación como el sello de los productos que realmente merecen la pena, aunque su precio sea bajo.

Otro detalle relevante es que, al tratarse de cavas de corta maduración, su conservación durante el próximo año debería ser correcta si se almacenan bien. Es decir, no son botellas para guardar, pero sí pueden mantenerse en casa un tiempo razonable sin perder calidad si se cuidan las condiciones.

Los tres mejores cavas (y cuestan menos de 5 euros)

Entre los 25 cavas analizados, hay tres que destacan de forma clara en la cata, con una nota de 94 puntos sobre 100. Lo llamativo es que no son botellas de gama alta ni de tiendas especializadas: se compran en supermercados y con precios muy ajustados.

El primero es Naltros Brut que vende Aldi, con un precio medio de 3,19 euros. Según la descripción recogida en el análisis, presenta un color amarillo pajizo con tonos verdosos y una burbuja fina. En nariz aparecen aromas de frutos secos, panadería y fruta blanca, y en boca ofrece un perfil equilibrado, con un final ligeramente amargo.

Otro de los mejor valorados es Vall D´Lluna Brut, con un precio medio de 3,39 euros. En este caso, se describe como amarillo pajizo, con burbuja media y rosario continuo. La nariz apunta a fruta madura, miel y brioche, mientras que en boca se comporta de forma equilibrada, con la burbuja bien integrada.

El tercero es Val de Juy Brut que vende Alcampo, con un precio medio de 4,95 euros. Presenta un color amarillo pajizo verdoso y burbuja fina. Sus aromas recuerdan a levadura, panadería y fruta blanca, y en boca se mantiene equilibrado, con un amargor final suave.

Cómo conservarlo y servirlo para que se note la diferencia

La OCU recuerda que tan importante como comprar un buen cava es tratarlo bien en casa. Recomienda conservarlo en un lugar fresco, seco y oscuro, lejos de fuentes de calor o cambios de temperatura. Y, a la hora de servirlo, enfriarlo con tiempo: al menos cuatro horas en la nevera. Después, una vez abierto, lo ideal es mantenerlo en cubitera con hielo y agua para sostener una temperatura de servicio en torno a 8 grados. A esa temperatura, la burbuja se percibe mejor, los aromas salen con más claridad y el cava mantiene su frescura durante más tiempo.