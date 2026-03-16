El economista Gonzalo Bernardos anticipa lo que va a pasar con la guerra de Irán: «Es absolutamente idiota»

El economista Gonzalo Bernardos ha analizado el desarrollo de la guerra de Irán. «Lo que está muy claro es que no se va a poder ganar la guerra de Irán en cuatro días, y que tampoco se va a poder ganar sin que entre masivamente algún ejército», ha señalado. Ante esta situación, presta especial atención a la reacción de los mercados financieros en Estados Unidos: «Las bolsas están bajando poco, y menos que en Europa. Por lo tanto, están apostando por una guerra corta».

El analista considera que la situación actual viene marcada por un delicado equilibrio de poder entre Irán, Estados Unidos e Israel. En su opinión, este contexto hace poco probable que el conflicto se resuelva a corto plazo. «Lo que está muy claro es que no se va a poder ganar la guerra de Irán en cuatro días, y que tampoco se va a poder ganar sin que entre masivamente algún ejército», ha señalado.

Gonzalo Bernardos anticipa lo que va a ocurrir con la guerra de Irán

Tras varios días de conflicto en Oriente Medio, el economista Gonzalo Bernardos trata de medir hasta dónde pueden llegar las consecuencias de la guerra en Irán, aunque las previsiones continúan siendo inciertas: «Desde que Donald Trump ha comenzado su segundo mandato como presidente de Estados Unidos, la economía entra en una nueva era, la era de la incertidumbre». Para el economista, el impacto económico «depende de tres variables: cuánto dure la guerra, si estará o no estará cerrado el estrecho de Ormuz y cuántas instalaciones petrolíferas y gasísticas desaparezcan del Golfo Pérsico», ha explicado en «El Objetivo: la factura del caos».

Uno de los aspectos que más llama la atención a Gonzalo Bernardos es que «a pesar de todos los pesares, las bolsas para arriba, para arriba, para arriba, lo cual es un motivo de peligro más que un motivo de satisfacción». Según el economista, esto puede deberse a un exceso de confianza. Para comprender lo que podría ocurrir si el conflicto se prolonga en el tiempo, hace referencia a lo sucedido en la guerra entre Rusia y Ucrania: «La inflación nos llegó al 10,8%, los trabajadores perdieron mucho poder adquisitivo, los intereses subieron del cero al cuatro y medio en 15 meses. Sin embargo, a pesar de todo esto, España en 2023 creció el dos y medio y se crearon 700.000 puestos de trabajo».

En definitiva, el control del estrecho de Ormuz, la duración del conflicto y la seguridad de las infraestructuras energéticas en el Golfo Pérsico serán factores decisivos para la economía global en los próximos meses.

Consecuencias económicas

En el programa «laSexta Xplica», el economista Gonzalo Bernardos aseguró que todos «íbamos a ser más pobres», aunque remarcó que la gravedad dependería en gran medida de la duración de la guerra: «Si la guerra es corta, esto es un resfriado. Si la guerra es larga, prepárense, que el bolsillo les dolerá. Y rotundamente, no a las bajadas del IVA. Estoy harto de que con las bajadas del IVA los que ya ganan mucho, que son las empresas, aún ganen más. Especialmente los supermercados».

«¿Quién va salir beneficiado de la guerra del Golfo en España? El sector turístico. Aunque la guerra se acabe en los próximos meses, el miedo a su reanudación va provocar un gran desplazamiento de viajeros en verano desde Turquía, Chipre, Dubái e incluso Grecia y Egipto», asegura el economista a través de un tuit.

¿Quién va salir beneficiado de la guerra del Golfo en España? El sector turístico. Aunque la guerra se acabe en los próximos meses, el miedo a su reanudación va provocar un gran despalamiento de viajeros en verano desde Turquía, Chipre, Dubai e incluso Grecia y Egipto. — Gonzalo Bernardos (@GonBernardos) March 12, 2026

El bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial, ha provocado escasez en el crudo, lo que ha obligado a la AIE a liberar las reservas para evitar una crisis energética. El barril de Brent está por encima de los 100 dólares, lo que ha provocado un incremento en el precio del diésel y de la gasolina en un 14% y un 8%, respectivamente, en apenas dos semanas desde que comenzó la guerra de Irán.

El precio de los carburantes depende de factores como la cotización específica del combustible, el coste del crudo, los impuestos, la logística y los márgenes comerciales. Además, las variaciones del petróleo no se reflejan inmediatamente en el precio final, sino con cierto retraso. Sin embargo, tras estallar conflictos internacionales, la gasolina sube con rapidez pero baja muy lentamente cuando el crudo se abarata. Este fenómeno se conoce como «efecto cohete y pluma».

«Una situación absolutamente incoherente», explicó Gonzalo Bernardos en laSexta: «El efecto cohete es cómo te pueden subir los precios de la gasolina sin que a ellos les suba el precio del petróleo. Porque los precios del petróleo siempre se miden a futuro y tú lo compras con bastante antelación».