‘Torrente presidente’ arrasa en su primer fin de semana: mejor estreno en 15 años

Santiago Segura sabía que tenía una bomba cinematográfica entre manos y por eso ha querido jugar al despiste durante meses acerca de Torrente presidente, la sexta entrega de la saga protagonizada por José Luis Torrente. Según datos provisionales, la cinta se coloca como el cuarto mejor estreno de una película española en toda la historia, superada hasta el momento por Lo imposible, Torrente 2 y Ocho apellidos catalanes. Aunque la estrategia de no publicar un tráiler, no enseñar la película a la prensa y no dar detalles de lo que se podría ver en pantalla ha funcionado, lo cierto es que a otros directores o películas sería una estrategia que les llevaría al fracaso absoluto.

Ya el viernes, cuando Happy FM acudió a un conocido cine en Madrid para ver la película, se notaba que el ambiente era de celebración y de que se estaba viviendo un fenómeno histórico, le pese a quien le pese. El sábado, apenas 24 horas después de su estreno, se confirmaba que había recaudado 2’3 millones de euros en un día, algo que para muchas otras películas es casi imposible de alcanzar tras semanas o meses en cartelera. Tanto es así que hay cines que parecen un monólogo de Torrente, programando hasta 15 pases diarios de la película e incluso en dos salas a la vez.

Una vez ha pasado el fin de semana, el dato provisional de taquilla ofrecido por Comscore anuncia que en tres días, Santiago Segura ha conseguido recaudar casi siete millones de euros. Como ya te hemos contado, su techo está en 22 millones con Torrente 2.

Otras entregas de esta misma saga se mueven en torno a los 14 millones de euros de recaudación, cantidades que también han conseguido las películas de la saga Padre no hay más que uno (también del mismo director). De seguir a este ritmo, en apenas dos semanas podría llegar a superar esos 14 millones de euros, algo impensable en estos momentos en los que el cine ha caído bastante en espectadores por culpa de las plataformas.

La diferencia con el resto de películas del fin de semana es abismal, según datos de Comscore.

‘Torrente presidente’: 6’9 millones de euros ‘Hoppers’: 1’4 millones de euros ‘Cumbres borrascosas’: 356.000 euros ‘Scream 7’: 343.000 euros ‘Como cabras’: 237.000 euros

Con estos datos, Torrente presidente supera en 5’5 millones de euros de recaudación a la segunda película más vista del fin de semana, mientras que lo hace en 6’6 millones de euros a la quinta, que apenas puede superar los 200.000 euros de recaudación.

Sorprende ver a Scream 7 y a Cumbres borrascosas tan lejos de la película del director español, ya que son dos de las grandes apuestas de Hollywood para este año 2026 y habían levantado gran expectación por su estreno. Ahora tocará explicar que en España han sido vapuleados por un ex policía corrupto, con higiene descuidada y que pretende entrar en política, algo que los directivos de las grandes compañías en Estados Unidos ya no recordaban, puesto que hace 12 años que se estrenó Torrente 5, su última entrega hasta el momento.