Andalucía TRADE despliega más de 430 millones para impulsar el despegue aeroespacial en Sevilla

El director general de Andalucía TRADE, Antonio Castro, ha presentado este martes ante la industria aeroespacial presente en la jornada de apertura de ADM-Sevilla 2026 la oferta de financiación empresarial de Andalucía TRADE que tiene previsto poner en el mercado 432 millones de euros “que serán de gran utilidad al sector aeroespacial para desarrollarse, y abordar los nuevos proyectos que están por venir, derivados de la nueva realidad que afronta el mundo y, especialmente, Europa, en los campos de la aeronáutica civil y de defensa, y el espacio”.

En la sesión de apertura de las conferencias de ADM 2026, el evento de negocios aeroespacial más importante de España y del sur de Europa, Castro ha puesto en valor el conjunto de incentivos e instrumentos de apoyo al desarrollo empresarial de Andalucía TRADE, “un sistema híbrido de financiación empresarial que puede atender buena parte de las necesidades del sector aeroespacial andaluz”.

Este sistema de financiación empresarial debutó con las líneas de incentivos directos al desarrollo industrial y creación de empresas, I+D no competitiva e internacionalización, con una dotación conjunta de 255,6 millones de euros, cofinanciados con FEDER y, por tanto, dirigido muy mayoritariamente a pymes. “El resultado es muy potente, apunta el responsable de Andalucía TRADE, ya que, en dos años y medio, 612 proyectos empresariales apoyados con incentivos por valor de 152 millones de euros, para una inversión total de 351 millones de euros. Una apuesta por las empresas, de manera que, por cada euro de inversión privada empresarial, la Junta de Andalucía, a través de Andalucía TRADE, aporta un euro público (47,2% intensidad media incentivo).

A estos incentivos, se unirán a lo largo de 2026 nuevas convocatorias de I+D, estas ya de carácter competitivo, con 70 millones de euros cofinanciados también con FEDER. Con esta convocatoria, Andalucía contará con la oferta pública de incentivos a la I+D+i más potente de su historia.

A los incentivos directos se sumarán, también con cofinanciación FEDER, los fondos de Capital Riesgo, actualmente en proceso de licitación (se han presentado 8 candidaturas para los 3 fondos). Se trata de tres fondos para gestionar dos líneas (Startup y Expansión), con una dotación pública de 58,8 millones de euros, un 62% más que en los fondos anteriores.

Pero además, con el objeto de ampliar el público beneficiario de los instrumentos públicos de apoyo empresarial a empresas no pyme, Andalucía TRADE está trabajando en otros instrumentos como el Fondo FAST, dotado con 30 millones de fondos propios del Gobierno andaluz para tecnologías estratégicas para Andalucía, la orden de incentivos para facilitar el acceso de las empresas a mercados de financiación alternativa (en proceso de tramitación), dotada con 1 millón de euros también autofinanciado y la línea de incentivos para el pago de las comisiones de los avales y de los gastos financieros de préstamos garantizados por avales de Sociedades de Garantía Recíproca que operan en Andalucía, que con 16,5 millones de euros de fondos propios prevé apalancar una inversión privada de 90 M€.

“En conjunto, ha asegurado Antonio Castro, conforman un completo sistema de incentivos y financiación de 432 millones de euros que han hecho de Andalucía TRADE el mejor aliado de la empresa andaluza, en general, y la aeroespacial en particular, para su crecimiento y para que ningún proyecto empresarial se quede en el camino por falta de apoyo público”.

Ciclo de conferencias

Aerospace & Defense Meetings-ADM Sevilla 2026, celebrado en Sevilla del 19 al 21 de mayo de 2026 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), se ha consolidado como el evento de negocios aeroespacial más importante de España y del sur de Europa. Organizado por la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, a través de Andalucía TRADE-Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, y por la empresa BCI Aerospace, cuenta ya con 320 empresas inscritas de 30 países y con el respaldo de los principales actores industriales e institucionales del sector, destacando el de AIRBUS como socio principal desde la primera edición.

El evento, estructurado en tres jornadas temáticas ofrecerá un completo programa de conferencias, paneles, encuentros B2B y espacios de networking diseñados para impulsar la cooperación industrial y la transferencia tecnológica. En el ámbito del conocimiento, ADM Sevilla 2026 incluye un amplio programa de conferencias con 12 mesas redondas y paneles de discusión, en los que participarán más de 40 especialistas de prestigio para explorar los principales desafíos y oportunidades de futuro de la industria aeroespacial.

Tras la sesión de apertura por parte de la responsable de Economía, ha dado comienzo el ciclo de conferencias con la ponencia ‘El papel de España y Andalucía ante el nuevo horizonte aeronáutico, espacial y de defensa’ pronunciada por Antonio Gómez Guillamón, CEO de Aertec e ingeniero español con larga trayectoria y conocimiento profundo del sector aeroespacial español y andaluz.

Defensa y autonomía estratégica

Entre los temas que se tratarán a lo largo de estas jornadas destacan: ‘Tecnologías Disruptivas en la Aviación Sostenible’, ‘Autonomía estratégica, la nueva arquitectura europea de defensa’, ‘Defensa y Territorio: el potencial estratégico de Almería’`, ‘Sector Espacial y Soberanía Tecnológica’, ‘Inversiones industriales en España: casos de éxito’, ‘Ciberseguridad: Infraestructuras Críticas y Cadena de Suministro’.

La última jornada, del 21 de mayo, continuarán las reuniones de negocio y las conferencias, que estarán dedicadas al talento y las tecnologías emergentes. Expertos del ámbito académico, institucional y empresarial debatirán sobre la atracción y desarrollo de talento en la industria aeroespacial.

De este modo, ADM Sevilla 2026 se consolida como una plataforma clave para el desarrollo de alianzas estratégicas, la captación de inversión y el impulso de la innovación en los sectores aeronáutico, espacial y de defensa. Con un enfoque internacional y multisectorial, el evento posiciona a Sevilla y a Andalucía como un hub de referencia en Europa para la industria aeroespacial y tecnológica, reforzando su papel en la construcción del futuro industrial y de seguridad del continente.

Al igual que en las anteriores ediciones, la organización de ADM Sevilla 2026 por parte de Andalucía TRADE será cofinanciada con fondos procedentes de la Unión Europea, con cargo al Programa Operativo FEDER de Andalucía 2021-2027, dotado con una contribución comunitaria del 85%, o cualquier otro Programa Europeo susceptible de cofinanciar esta actuación.