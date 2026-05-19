Participantes de ‘Casados a primera vista’ denuncian violaciones durante las grabaciones del ‘reality’ en Reino Unido

Casados a primera vista se ha visto envuelto en un grave escándalo: varias protagonistas del reality han denunciado haber sido víctimas de violaciones y «comportamientos sexuales inapropiados» durante las grabaciones del programa en su versión de Reino Unido, emitido en Channel 4 (Married At First Sight UK).

Han sido tres las participantes que aseguran haber sufrido agresiones sexuales, aunque únicamente una de ellas ha querido hacer público su nombre: Shona Manderson. Los agresores habrían sido sus parejas televisivas en el reality, que aborda la relación que se establece entre dos personas que se conocen el día de su boda.

Según las declaraciones de las denunciantes, los participantes acusados se habrían «extralimitado» sexualmente durante las grabaciones. También habrían puesto en práctica con ellas una actitud «controladora» mientras convivían. Manderson confiesa que, además, se tuvo que someter a un aborto. Según la versión de su pareja en el programa, Bradley Skelly, ella le habría «consentido» eyacular.

En el segundo de los casos, la víctima relata que en un principio mantuvo relaciones sexuales consentidas con su marido del reality. Sin embargo, después reculó y le dijo claramente que no quería continuar, momento en el que habría sido forzada. La mujer, a la que se refieren con el nombre ficticio de Lizzie para proteger su identidad, no fue capaz de mostrar resistencia porque se quedó «paralizada» y, tras la presunta violación, el supuesto agresor la habría amenazado afirmando que «haría que alguien le arrojase ácido» sobre la cara si contaba a alguien lo que le había hecho. La agresión le habría provocado marcas en la piel.

La tercera de las denunciantes, que relató su experiencia bajo el pseudónimo de Chloe, señala especialmente la responsabilidad del programa, al que acusa de haber continuado su edición como si no hubiera ocurrido nada. Subraya que la producción era consciente de lo ocurrido y no hizo nada al respecto, al contrario: siguió emitiendo sus entregas con aparente normalidad, según recoge Panorama, en la BBC. Además, cuando pidió al presunto agresor que parara, él le echó en cara que le hiciera «sentir como un violador».

Los responsables de ‘Casados a primera vista’

Por todo ello, las protagonistas de Casados a primera vista en Reino Unido han anunciado que emprenderán acciones legales. Irán contra Channel 4 y contra la productora del reality, CPL, por no implantar los mecanismos de protección necesarios para salvaguardar la integridad de los participantes durante las grabaciones.

La reacción de Channel 4 no se ha hecho esperar. Priya Dogra, la directora ejecutiva del canal, ha reconocido que estaba al tanto de las denuncias por «conducta inapropiada» desde el mes de abril, aunque señala que los participantes acusados negaron los hechos. Asimismo, califica como «muy graves» los testimonios de las presuntas víctimas.

Por el momento, Channel 4 ha eliminado todas las ediciones de Casados a primera vista de su plataforma de streaming, así como todos los mensajes publicados en redes sociales que aludieran al reality. «Actuamos con rapidez, de forma adecuada y con sensibilidad, anteponiendo en todo momento el bienestar de las personas», matiza.

«Quiero expresar mi solidaridad con los participantes afectados. Su bienestar es siempre de suma importancia. Esas acusaciones, que según tengo entendido han sido refutadas por los implicados, no son algo sobre lo que Channel 4 esté en posición de pronunciarse», detalló.

Shona Manderson ha pedido que Channel 4 cancele Casados a primera vista para que no se emita tampoco en el futuro.