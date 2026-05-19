Yaiza Mata, CEO de la marca que arrasa entre invitadas: «La falda midi conquista a quienes buscan salirse de lo evidente»

El auge de las faldas en looks de invitada

Aunque ahora parece ocupar el centro de todas las colecciones de invitada, para Yaiza Mata Llamas la falda nunca llegó a desaparecer del todo. Lo que ha cambiado es el protagonismo que adquiere dentro de los estilismos de ocasión. Frente a la fórmula clásica del vestido único, la falda propone infinitas posibilidades y abre la puerta a looks mucho más creativos.

«La falda midi está conquistando a una invitada que busca salirse de lo evidente, una mujer que entiende el look de evento desde una mirada más creativa, sofisticada y personal», señala.

La idea del dos piezas también conecta con una nueva forma de consumir moda. Ya no se trata únicamente de encontrar algo espectacular para una boda concreta, sino de invertir en prendas capaces de tener recorrido dentro del armario. Una falda especial puede volver a llevarse con una camisa blanca, un jersey fino o incluso una camiseta básica meses después del evento.

«Hoy la falda representa una forma más personal y contemporánea de vestir para una boda o una ocasión especial», afirma la fundadora de Riviet. «Permite construir un look con intención, jugar con las proporciones y, sobre todo, darle una segunda vida a cada prenda más allá del evento».

Las siluetas que dominan la temporada

Entre todas las versiones posibles, la falda midi continúa siendo la gran protagonista. Su equilibrio entre elegancia y comodidad la convierte en la favorita de las invitadas que quieren sofisticación sin renunciar al movimiento.

«Especialmente aquellas de corte evasé, que caen con naturalidad y aportan movimiento sin perder elegancia», apunta Yaiza. Pero esta temporada las siluetas evolucionan y se vuelven mucho más especiales. Los cortes asimétricos, diagonales y estructuras arquitectónicas empiezan a marcar la diferencia.

«Vemos cómo la falda se reinventa a través de siluetas más especiales: cortes irregulares, bajos asimétricos, diagonales, piezas con godets y detalles vivos que aportan estructura y personalidad», explica. El objetivo ya no es únicamente complementar el look, sino convertir la propia falda en el centro absoluto del estilismo.

En paralelo, el volumen gana terreno frente a propuestas completamente minimalistas. Lejos de resultar excesivo, se convierte en una herramienta sofisticada para aportar presencia.

«El volumen en una falda es una declaración de intenciones», asegura. «Es una forma de dar protagonismo a la prenda desde la sutileza, sin necesidad de recurrir a estampados evidentes o cortes excesivamente llamativos».

Para Riviet, ese equilibrio entre impacto visual y elegancia silenciosa define perfectamente el lujo contemporáneo. «Convierte la falda en el centro del look de una manera natural, a través de la caída, la estructura y el efecto que genera al caminar».

Más allá del satén: los tejidos que elevan el look

Las faldas satinadas continúan siendo un básico infalible, especialmente para quienes buscan una pieza elegante y fácil de reutilizar. Sin embargo, las tendencias actuales apuestan por tejidos mucho más ricos en textura.

«La falda satinada se ha convertido en un fondo de armario», explica Yaiza Mata Llamas. «Es una prenda que difícilmente pasa de moda porque tiene algo muy valioso: versatilidad».

Aun así, el foco empieza a desplazarse hacia materiales con más carácter visual. Linos especiales, tweeds ligeros y algodones estructurados aparecen cada vez más en colecciones de invitada que buscan diferenciarse.

«Cada vez vemos más interés por tejidos con textura y carácter, como el lino, el tweed o los algodones más especiales», comenta. «Son tejidos que construyen el look desde la materia, desde el tacto y la estructura».

La sofisticación ya no depende únicamente del brillo o de los adornos, sino también de cómo se mueve una prenda y de la riqueza visual que aporta el tejido por sí mismo.

Del empolvado al naranja vibrante

En cuanto al color, la temporada se mueve entre dos universos muy claros. Por un lado, siguen funcionando los tonos neutros y empolvados que aportan romanticismo y elegancia. Por otro lado, emergen colores mucho más enérgicos que conectan directamente con el verano.

«Ahora mismo predomina una paleta muy vinculada a la temporada primavera-verano, lo que son tonos pastel, blancos y negros que funcionan como base elegante y atemporal», explica la CEO de Riviet.

Sin embargo, a medida que avanzan los meses cálidos, aparecen apuestas mucho más vibrantes. «El color empieza a ganar intensidad. Aparecen tonos más vibrantes y enérgicos, como el naranja, el rojo o el morado».

De hecho, Yaiza tiene claro cuál será uno de los tonos estrella de la temporada: «Si tuviera que apostar por un color esta temporada, sería el naranja. Tiene luz, energía y una presencia muy especial».

El look de invitada perfecto según Riviet

Para la diseñadora, el estilismo ideal de invitada con falda se basa en el equilibrio. La clave está en lograr continuidad visual entre ambas piezas para conseguir un resultado sofisticado y limpio.

«Apostaría por una falda midi combinada con un top de escote cuadrado o a la caja», explica. «Ese efecto permite construir un estilismo que, a primera vista, puede recordar a un vestido, pero con la riqueza de un dos piezas».

La elección de la parte superior cambia completamente el resultado final. Un palabra de honor aporta dramatismo y sofisticación, mientras que una manga larga puede resultar igual de elegante desde una perspectiva más sobria. «Lo importante es que la combinación tenga coherencia y construya un look con intención», insiste.

Y precisamente ahí reside el verdadero éxito de esta tendencia: en la posibilidad de crear estilismos únicos, versátiles y mucho más personales que los códigos clásicos de invitada.