Yaiza Mata, CEO de la marca que arrasa entre invitadas: «La falda midi conquista a quienes buscan salirse de lo evidente»
Las faldas sustituyen al vestido clásico y se convierten en la gran tendencia de invitada
Faldas midi, volúmenes y tejidos con textura: así es la tendencia que arrasa entre las invitadas
Durante años, el vestido ha reinado casi sin competencia en el universo de invitada. Sin embargo, esta temporada las reglas cambian y las faldas irrumpen con fuerza como la opción favorita de quienes buscan un estilismo más sofisticado, personal y versátil. Siluetas midi, volúmenes arquitectónicos, tejidos con textura y combinaciones de dos piezas capaces de reinventarse después del evento están redefiniendo la manera de vestir para bodas, cenas y celebraciones. En medio de este auge, Yaiza Mata Llamas, CEO de Riviet, analiza por qué la falda se ha convertido en la nueva obsesión de las invitadas y cómo esta tendencia responde a una forma mucho más libre y contemporánea de entender la moda de evento. «La falda es una prenda cómoda y sobre todo muy versátil», explica, defendiendo una pieza capaz de transformar completamente un look dependiendo de cómo se combine.
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