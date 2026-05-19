Rafa Mora presume de sus nueve pisos en plena crisis de la vivienda: «Cobro 6.000 euros por alquileres»

El final de Sálvame marcó también el adiós televisivo de Rafa Mora. El valenciano lleva alejado por completo de los focos y de los platós desde entonces, y se encuentra viviendo una nueva etapa que nada tiene que ver con el mundo de la pequeña pantalla. Decidió cumplir uno de sus grandes sueños: ingresar en el Cuerpo de Policía Municipal, una decisión que sorprendió a muchos cuando salió a la luz, pero que, según ha contado él mismo, llevaba tiempo meditando. Sin embargo, su rol como agente de la autoridad no es su única fuente de ingreso a día de hoy. El que fuera participante de Mujeres y Hombres y Viceversa invierte habitualmente en el sector inmobiliario, donde cuenta con varias propiedades que le generan una importante fortuna mensual por sus respectivos alquileres.

Así lo ha narrado él mismo durante su visita al podcast de Pascual Ariño, titulado Inversión en vivienda, donde ha explicado cómo ha logrado convertirse en propietario de nueve viviendas. «Compramos el primer piso por 80.000€, y lo tenemos alquilado por 900€. Luego tenemos otro que compramos por 82.000€ y está alquilado por unos 800€. El resto han sido pisos pequeños que hemos comprado desde 36.000€, que ese, por ejemplo, lo tenemos alquilado por 620€. Y luego la media de lo que me han costado mis pisos está entre los 40.000€ y los 55.000€», comenzaba a decir.

Rafa aseguraba que era consciente de que el valor que él pagó por esos pisos se había disparado, algo que, al revés de la mayoría de la sociedad, esperaba que no cambiara y que incluso continuara subiendo. «El que me costó 80.000 euros ahora mismo está en 160.000. Los que me costaron 40.000 están en 75.000 euros. Y espero que esto siga subiendo. Ahora estamos en unos 6.000 euros mensuales en alquileres», desvelaba.

Acto seguido, Rafa se sinceraba y explicaba que su principal interés en estas inversiones siempre había sido contar con unos ingresos estables y que, precisamente por eso, no se plantea vender ninguno de los pisos. «Yo quiero una casa solo para alquilarla. Como si fuera una vaca lechera. Es que yo no la quiero para vender. Igual que ahora mismo, las que compré por 40 valen 70 y las de 80 valen 160. También estoy palmando pasta, porque podría venderlas y ganar dinero. No soy avaricioso, no solo busco el dinero. Quiero estar tranquilo», manifestaba.

La granja de Rafa Mora = Pisos de alquiler.

Te dan rentas todos los meses durante toda tu vida y encima aunque haya alguna bajada en época de crisis, a largo plazo eligiendo bien siempre suben de precio. pic.twitter.com/YYANtlPBOR — Pascual Ariño (@PascualArino) May 13, 2026

En ese momento, Pascual aprovechaba para criticar la actual crisis de la vivienda que acontece en nuestro país. «El Gobierno está haciendo que cada vez haya menos gente que quiera invertir […] Al final, lo que tienen que hacer es lo contrario, para que haya más competencia y más pisos disponibles y entonces la vivienda baje», decía. Ante estas palabras, Rafa Mora entendía su punto de vista, pero insistía en que al final a él esta situación le estaba beneficiando. «A mí en este caso me beneficia que haya mucha demanda y poca oferta. Y bueno, pues sí, quizás se han dado las circunstancias para que la vivienda ahora mismo sea un lujo. Aunque sea de alquiler», concluía.