‘Casados a primera vista’: sale a la luz el estado actual de dos de las parejas protagonistas de la edición

Mediaset España tenía previsto hacer de este 2026 uno de sus años más fructíferos. Por ello, no solo comenzó el año regresando GH DÚO a su catálogo, también fichó Casados a primera vista. El formato volvió a la parrilla televisiva española y lo hizo en Telecinco, cuando hasta hace unos años lo hacía en Antena 3. De esta manera, cada lunes, los espectadores han sido testigos de estos peculiares matrimonios. Así pues, este pasado lunes, 2 de marzo, el programa emitió su séptima entrega. Fue así como se pudo ver la semana de la intimidad, impulsada por la experta en sexología Nayara Malnero.

Los seis matrimonios participantes han enfrentados sus miedos más íntimos. Pero, además, se ha podido ver quiénes han continuado juntos y quiénes han optado por poner punto final al matrimonio. Estefanía y Stefan, contra todo pronóstico, han apostado por seguir teniendo un futuro juntos. Una situación que no ha dejado indiferente. Pues, hasta hace unos programas no lograban congeniar. Pero, todo cambió tras el encuentro íntimo que vivieron la semana pasada.

Se revela el estado actual de dos matrimonios de ‘Casados a primera vista’

Luciana y Borja no han terminado tan bien. Pues, él quiso frenar la situación por completo con ella. De hecho, no quería continuar teniendo momentos íntimos con su mujer. Un gesto que ya lo dejaba claro todo y que originó una gran crisis entre ambos. Pero, ¿continúan juntos actualmente? Como es bien sabido por todos, el programa es grabado. Por lo tanto, todo lo acontecido ocurrió hace meses. Teniendo esto en cuenta, el periodista Javier de Hoyos ha compartido en sus redes sociales el estado actual de Stefan y Estefanía; y de Luciana y Borja.

Según ha informado el comunicador, Stefan y Estefanía continúan casados. Parece ser que su paso por el programa fue bastante acertado, pues fueron vistos juntos durante un viaje por Lanzarote. Respecto a Luciana y Borja, la fortuna habría sido la misma. El periodista ha compartido unas imágenes de ambos, las cuales parecen haber sido sacadas en el mismo lugar. Una pequeña pista que indicaría que la pareja sigue junta. De momento, se desconoce el estado actual del resto de las parejas de Casados a primera vista.

¿Cuándo se emite ‘Casados a primera vista’, programa de Telecinco?

Para continuar viendo Casados a primera vista tan solo hay que sintonizar el canal de Telecinco en la televisión. De esta manera, cada lunes, a partir de las 23:00h (una hora antes en las islas Canarias), los espectadores tienen la oportunidad de continuar viendo el formato.

En el caso de no contar con una televisión, que no cunda el pánico. Gracias a la plataforma de Mediaset Infinity el espectador tiene la oportunidad de ver todos los contenidos que ofrece el grupo de comunicación. Y es que, ver Casados a primera vista dónde y cuándo se desee es posible con esta plataforma. Eso sí, para su uso y disfrute es necesario realizarse una cuenta y registrarse. Un método que tan solo nos llevará unos minutos y que es totalmente gratuito.