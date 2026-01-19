Quién es Nayara Malnero: su edad, en qué programas ha salido y todo sobre la sexóloga más famosa

La parrilla televisiva española nos ha presentado numerosos estrenos en lo que vamos de 2026, que solamente han pasado unos días. En el caso de Telecinco, la cadena ha traído de vuelta un formato que ya dio muchas alegrías hace algunos años. Eso sí, antes se emitía en Antena 3. Casados a primera vista vuelve y lo hace de la mano de nuevos participantes. Doce candidatos dispuestos a encontrar el amor de la manera más peculiar de todas. Eso sí, para que todo vaya según lo esperado, contarán con la ayuda de un equipo de expertos formado por la sexóloga Nayara Malnero y los psicólogos Raúl López y Cecilia Martín. Por ello, nos hemos puesto manos a la obra para conocer un poco más de cerca a una de estas profesionales.

Nayara Malnero es una psicóloga clínica, sexóloga y terapeuta de pareja española. Cuenta con una amplia trayectoria ayudando a mejorar la vida íntima de las parejas. Pero, también trabaja en las relaciones de las personas a nivel sentimental. Se licenció en Psicología por la Universidad de Salamanca y tiene un Máster en Sexología. Una carrera que le ha dado muchas alegrías, pues con más de 15 años de experiencia, también tiene formación en terapias de pareja y sex coaching. Pero, si a nivel laboral ya le iba bien, su vida cambió por completo con la llegada de las redes sociales y de plataformas como YouTube. Realizamos un repaso de su lado más profesional y del más personal.

Su carrera profesional

En el 2011, Nayara Malnero se animó a subir un vídeo a YouTube hablando de su especialidad. De esta manera, se convirtió en la primera sexóloga de habla hispana en subir contenidos de este ámbito en la plataforma. Desde entonces, su canal no ha dejado de crecer y, hasta la fecha, acumula más de 150 millones de visualizaciones. Una popularidad que la ha ayudado a crecer también en otras redes sociales. Y es que, cada vez son más las personas que acuden a ella para pedirle consejo o ayuda.

Es fundadora de Sexperimentando, una de las comunidades más influyentes de educación sexual en español en redes y YouTube. Pero, lejos de quedar aquí, también es autora de varios libros de sexualidad. Su trabajo combina aspectos psicológicos, educativos y prácticos de la sexualidad. Una profesionalidad que la ha llevado a ser fichada por el equipo de Mediaset España para el programa de Casados a primera vista. Asimismo, ha colaborado con algunos espacios televisivos como Saber Vivir, de RTVE, y RNE.

Su lado más personal

Originaria de Oviedo, Asturias, ha vivido la mayor parte de su vida en Gijón. De hecho, aquí es donde actualmente trabaja como psicóloga, sexóloga y terapeuta. En lo personal, se desconoce su edad, pero eso no ha sido un impedimento para el público. Pues, muchas personas siguen de cerca sus consejos y trucos. De hecho, en plataformas como Instagram acumula más de 161.000 seguidores.

Por otro lado, está casada con Román Álvarez Vijande, un perito de automóviles. Nayara Malnero intenta no compartir muchos detalles de su vida privada, pero se muestra muy feliz y orgullosa de su compañero de vida. Un matrimonio que tuvo lugar en el 2022, según sus publicaciones en redes sociales.