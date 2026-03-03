Quién es Armando del Río: su edad, su pareja, hijos y sus series más exitosas

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Armando del Río se ha convertido en uno de los actores más queridos y reconocidos de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Esto se debe no solamente a su talento, sino también por la gran cantidad de exitosas series en las que ha participado. Así pues, es el momento más que perfecto para hacer un repaso a la carrera profesional de Armando del Río en el mundo de la interpretación, sin dejar de lado diversos factores personales como son su edad, de dónde es y su pareja actual, entre otras tantas cuestiones.

La trayectoria profesional de Armando del Río

Nacido en febrero de 1970 en Zaragoza, hay que destacar que Armando ha vivido en varias ciudades españolas. Eso sí, desde muy temprana edad sintió una enorme inquietud por la interpretación. Es por eso que comenzó a formarse como actor antes de dar el paso definitivo tanto a la televisión como al cine.

Sus primeros pasos estuvieron vinculados al teatro, aunque fue la pequeña pantalla lo que le brindó una mayor proyección. A finales de los años 90 y principios de los 2000, Armando del Río comenzó a trabajar en numerosas series de éxito. Poco a poco, logró consolidarse como un rostro más que habitual en diversas producciones de nuestro país.

Eso sí, si hay un título que marcó un gran punto de inflexión en su carrera fue, sin lugar a dudas, Hospital Central, considerada como una de las series medicas más longevas de la historia de la televisión en nuestro país. Su participación en esta serie le brindó una gran visibilidad, por lo que llegó a un público mucho más amplio.

Entre sus trabajos más recordados hay que destacar Sin tetas no hay paraíso, así como Gran Reserva, Amar es para siempre, Mía es la venganza o, incluso, La que se avecina. Lo que es un hecho es que, a lo largo de su carrera, Armando del Río ha sabido combinar a la perfección la televisión, el cine y el teatro, por lo que ha sabido adaptarse a los distintos géneros y épocas de la ficción en nuestro país.

Su vida personal

A pesar de ser uno de los actores más reconocidos de España, siempre ha evitado la sobreexposición mediática. Aun así, sí que sabemos que Armando del Río está casado con la actriz Laia Alemany, cuya boda fue celebrada en septiembre de 2010. Unos años después, concretamente en 2015, se convirtieron en padres de una hija a la que decidieron llamar Alma.

No podemos dejar de mencionar que el actor utiliza las redes sociales para mantenerse conectado a sus seguidores, a quienes informa de sus nuevos proyectos y su participación en diversos programas de televisión. Pero nada más, puesto que prefiere mantener su vida privada al margen de la exposición pública y cuidar, lo máximo posible, a su círculo más cercano. ¡Siempre se ha mostrado muy reservado en ese sentido, y desde que tiene su propia familia lo es aún mucho más!