‘Sálvame’ contesta al actor Armando del Río tras sus feroces críticas al programa

Sálvame ha tenido este martes trece de junio una de las tardes más complicadas que se recuerdan en los últimos tiempos. El programa ha salido al paso para contestar a las duras críticas que el actor Armando del Río lanzó en una entrevista de promoción del estreno de la serie La venganza es mía.

Fue en una charla con El Televisero donde destrozó al programa, que cuenta los días para despedirse de forma definitiva de la audiencia. «Hay que cambiar el chip en este país y dejar temas de Sálvame, no sé si para ver una serie diaria o leer un libro, pero hay que cambiar un chip», comenzaba.

«Si lo veían por los líos y amoríos, lo único que tienen que hacer es engancharse a estos personajes, porque van a tener tela», aseguró. Estas frases levantaron mucha polémica en redes sociales, especialmente entre los fans del neoreality.

Pero no ha quedado en una polémica de internet, ya que el programa ha decidido responder con dureza al comienzo del programa, solo unos segundos después del final del capítulo de la serie: «Vamos a empezar por un actor que se merece este reconocimiento que es leyenda del cine español, que acaba de fichar por esta cadena y que ha dicho esto sobre nosotros».

Terelu Campos y Adela González dieron paso a un vídeo en el que Germán González no le dejaba en muy buen lugar: «Tiene un ego más grande que su éxito. Ha hecho cine, ha hecho teatro, pero tiene cero Óscars, cero Goyas, no tiene premio Max, ni Feroz, y que sepamos no ha sido nominado nunca».

Pero no acabó ahí, ya que un redactor de Sálvame no dudó en invitar al actor a que pasase por el plató para dar su opinión y los consejos, algo a lo que se negó en rotundo. «Se ha montado un chocho con todo esto, y paso de meterme en más berenjenales», zanjó.

De esta manera rechazó la invitación para recoger un supuesto premio que le habían guardado, por lo que le invitaron que fuese a recoger antes del final definitivo.

A continuación puedes ver el momento del programa en el que contestan a Armando del Río.