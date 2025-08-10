Gritos de «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!» en el festival Medusa de Valencia

Los abucheos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han convertido en algo habitual en distintos eventos públicos en los últimos meses. Así ocurrió este sábado en el Medusa Sunbeach Festival, que se celebra este fin de semana en la playa del municipio de Cullera (Valencia). Se trata de uno de los principales festivales de música electrónica del país, que reúne a miles de personas en cada edición.

Durante las actuaciones se han escuchado gritos dirigidos al presidente socialista, como «¡Pedro Sánchez, hijo de puta!», coreado por centenares de asistentes, que han expresado de esta forma su rechazo a la gestión del jefe del Ejecutivo.

Sánchez se encuentra estos días en la residencia oficial de La Mareta (Lanzarote), destino de sus vacaciones de verano, donde permanecerá hasta casi finales de mes.

El presidente del Gobierno no ha alterado sus planes vacacionales, pese a los escándalos de corrupción en su entorno personal y político, como el caso Begoña -su mujer, Begoña Gómez, está imputada por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo-, el caso David Sánchez -su hermano, David Sánchez, está procesado por tráfico de influencias y prevaricación-, la ya conocida como trama del PSOE -el amaño de contratos públicos a cambio de mordidas por la red liderada por su ex número tres, Santos Cerdán, actualmente en prisión-, las grabaciones de Leire Díez, la fontanera del PSOE que ofrecía favores a cambio de información contra el teniente coronel de la UCO a cargo de los delitos económicos; o la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Pese a ello, el líder socialista ha optado por tomarse casi un mes de descanso. En este caso, la previsión es que permanezca en Lanzarote, uno de sus destinos favoritos, mientras que en años anteriores, Sánchez y su familia solían disfrutar también de un viaje al extranjero.

Plazas de toros y otros eventos

Los abucheos y gritos contra el presidente del Gobierno, reclamando su dimisión, son frecuentes desde hace tiempo pero más aún en los últimos meses, coincidiendo con los múltiples escándalos de corrupción que cercan a su Ejecutivo.

El pasado junio, asistentes a la plaza de toros de Granada gritaron también «¡hijo de puta!» a Sánchez, durante una corrida que tuvo lugar en la ciudad andaluza el mismo día en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entraba en la sede nacional del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, y en el Ministerio de Transportes, en el marco de las investigaciones a la trama del PSOE que involucra, además de a Cerdán, al ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y su asesor, Koldo García.