Llega la ayuda de 525 euros que estos madrileños estaban esperando: descubre cómo solicitarla

Todos los años, cuando se acercan las fechas en las que se produce la revisión de las de pensiones, miles de jubilados en Madrid tienen la misma preocupación: cómo estirar una paga que, en muchos casos, apenas alcanza para cubrir lo básico. Entre el alquiler, los suministros y que la cesta de la compra sube sin parar, aquellos que dependen de una Pensión No Contributiva viven con lo justo, calculando cada euro. Por eso, cualquier ayuda que alivie esa presión acaba convirtiéndose en una noticia esperada.

En ese contexto llega el nuevo complemento aprobado por la Comunidad de Madrid. Un pequeño empujón que será muy útil para quienes pagan un alquiler sin contar con vivienda propia. Muchos jubilados llevaban meses preguntándose cuándo se activaría y cómo podría solicitarse. Ahora ya se saben los detalles y, sobre todo, a quién beneficiará. La medida fue anunciada por Isabel Díaz Ayuso durante el Debate del Estado de la Región y llega con una idea muy clara: apoyar a un colectivo que suele quedarse fuera de otros programas y que, sin embargo, es uno de los más vulnerables. En Madrid, unos 2.500 pensionistas no contributivos podrán recibir esta ayuda anual.

Llega la ayuda de 525 euros que estos madrileños estaban esperando

El complemento se dirige exclusivamente a jubilados o pensionistas de invalidez que cobren una Pensión No Contributiva y vivan de alquiler. No pueden tener vivienda propia y deben residir de forma habitual en un inmueble arrendado a un tercero con el que no haya relación familiar o sentimental.

La cuantía es de 525 euros al año, lo que se traduce en 43,75 euros al mes. Puede parecer una ayuda pequeña, pero para muchas personas supone cubrir parte del alquiler o compensar esas subidas anuales que casi nunca vienen acompañadas de un aumento de su pensión. Además, esta nueva ayuda no sustituye a la estatal que existe desde 2007. Se suma. De modo que quienes cumplan ambos requisitos recibirán dos apoyos distintos.

Lo que busca la Comunidad es complementar el esfuerzo económico de quienes no tienen un respaldo familiar, ni ahorros, ni ingresos adicionales, y que dependen por completo de una pensión que en la mayoría de casos está por debajo de los 500 euros mensuales.

Cómo se solicita y qué hay que tener en cuenta

El proceso será sencillo. La solicitud se hará por internet, a través de la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. No habrá un único plazo concreto. Se podrá pedir en cualquier momento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año en curso. A partir de ahí, la Administración tendrá un máximo de tres meses para resolver cada petición.

Hay una cuestión importante para hogares donde conviven varias personas con pensiones no contributivas. Sólo podrá recibir el complemento el titular del contrato de alquiler. Si en ese contrato aparecen dos nombres, será beneficiario el primero. Esta norma evita duplicidades y deja claro que la ayuda se concede por vivienda, no por número de pensionistas.

Aunque la tramitación sea digital, las asociaciones de mayores de Madrid ya han pedido que se habiliten puntos de apoyo para quienes no tienen facilidad con internet. La Comunidad suele activar oficinas asistidas en estos casos, por lo que es previsible que haya alternativas para quienes necesiten ayuda presencial.

Otras ayudas disponibles para mayores en Madrid

Este nuevo complemento no llega solo. La Comunidad mantiene desde hace años una red de programas que ayudan a las personas mayores a ahorrar, moverse por la ciudad o acceder a actividades culturales. Entre ellos está el Carnet Senior, disponible para todos los mayores de 60 años, que ofrece descuentos en comercios y servicios.

También está la Tarjeta Madrid Mayor, con ventajas en instalaciones municipales, o las Rutas Culturales para mayores de 55 años, uno de los programas más demandados cada temporada. Son iniciativas que no sustituyen a una ayuda económica directa, pero sí facilitan que los mayores participen en actividades de ocio y mantengan una vida activa.

Y a estos se suma ahora esta nueva ayuda de 525 euros que para quienes viven de alquiler con una pensión reducida, se convierte en un apoyo muy concreto que puede marcar la diferencia entre llegar con más tranquilidad a fin de mes o seguir recortando gastos esenciales.

Es cierto que 525 euros al año no solucionan todos los problemas. Pero la medida llega en un momento en el que el alquiler sigue ejerciendo una enorme presión en los mayores que viven solos o con ingresos muy bajos. Incluso una ayuda modesta puede dar margen para afrontar una factura, tapar un agujero o, simplemente, vivir con un poco menos de tensión económica. Lo que sí está claro es que este complemento nace con vocación de continuidad y que los jubilados madrileños más vulnerables tendrán un apoyo extra cada año. Para muchos, eso ya es motivo suficiente para tenerlo en cuenta desde enero.