La subida de las pensiones no contributivas ya es real: la tabla de lo que vas a cobrar en diciembre de 2025

El Gobierno ya ha confirmado una subida del 2,7% para las pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social y en los próximos días también se anunciará el incremento de las pensiones no contributivas de jubilación y de incapacidad. Estas ayudas destinadas a las personas con menos recursos se incrementarán en un mayor porcentaje que el resto de pensiones. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el aumento que prepara la Seguridad Social para las pensiones no contributivas.

Los 9,4 millones de ciudadanos que en España son beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación, incapacidad permanente, orfandad, viudedad o en favor de familiares tendrán un incremento en su nómina del 2,7% que se hará efectivo a partir del próximo 1 de enero. Esto supondrá un incremento de algo más de 500 euros en los 6,6 millones de personas que tienen acceso a una pensión de jubilación y la pensión media del sistema se incrementará en poco más de 400 euros al año.

Esta subida se hará efectiva el próximo 12 de diciembre, cuando se haga oficial el dato de la inflación del mes de diciembre, y posteriormente el incremento de las pensiones de 2026 se aprobará en el Consejo de Ministros. Acto seguido se aprobará en el Boletín Oficial del Estado y los pensionistas podrán disponer de este incremento en su nómina posteriormente. Este incremento también atañe a las pensiones máximas, mínimas, el Ingreso Mínimo Vital y las pensiones no contributivas de jubilación y de incapacidad.

Las pensiones no contributivas en 2026

Las pensiones contributivas también subirán en 2026 e incluso lo harán por encima del IPC. El incremento de las PNC de jubilación y de incapacidad fue del 6,9% y a lo largo del año, según ha manifestado la Seguridad Social, su incremento ha sido del 9%. En su última comparecencia oficial, Elma Saiz, ministra de la Seguridad Social, consideró «razonable» que las pensiones no contributivas aumenten a razón de un 5% a partir del próximo 1 de enero.

En los últimos años, las pensiones contributivas, que quedan fijadas en los Presupuestos Generales del Estado y que las reparten las comunidades autónomas, han aumentado hasta los 7.905,80 euros anuales, que equivale a 568,70 euros mensuales en 14 pagas. Estas ayudas, que están destinadas a las personas que no llegan al mínimo de 15 años de cotización para acceder a una contributiva, tienen como objetivo ayudar a las personas que están en una situación de vulnerabilidad económica.

Por ello, a partir del próximo 1 de enero se incrementarán adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente hasta alcanzar el 0,75 del umbral de riesgo de pobreza calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para un hogar unipersonal. De esta forma, mientras las pensiones contributivas crecerán un 2,7%, las PNC de jubilación e incapacidad se incrementarán por encima del 5%, según ha manifestado la ministra de la Seguridad Social.

Requisitos para las pensiones no contributivas

Para poder acceder a una pensión no contributiva, hay que cumplir una serie de requisitos que el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que delega estas ayudas a las comunidades autónomas. Los requisitos para acceder a una PNC de jubilación son los siguientes:

Tener sesenta y cinco o más años.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años.

Carecer de ingresos suficientes: Existe carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual para 2025, sean inferiores a 7.905,80 euros anuales.

Los requisitos para acceder a una pensión no contributiva de incapacidad son estos: