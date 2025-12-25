¿Cuántos capítulos tiene ‘Innato’, la nueva serie de Netflix con Elena Anaya e Imanol Arias?

La plataforma de Netflix lo ha vuelto a hacer. El pasado martes, 23 de diciembre, los suscriptores de la plataforma de streaming fueron testigos del lanzamiento de una nueva producción española que nos presenta una trama repleta de thriller. Y es que, tal y como se ha podido ver, nuestro país sigue liderando la plataforma con este tipo de contenido. De hecho, hasta la fecha, hemos podido ver ficciones estrella como La chica de nieve, El cuerpo en llamas o El cuco de cristal. Por ello, ahora, ha sido el turno de Innato.

De esta manera, la ficción narra la historia de Sara, una psicóloga que intenta superar sus propios traumas del pasado. Pues, para su mala fortuna, es hija de Félix Garay, personaje interpretado por Imanol Arias, un cruel asesino en serie que se ha hecho conocido por la voz pública como «el asesino del gasoil». De esta manera, se puede ver cómo el tiempo pasa, concretamente 25 años, y Félix sale de prisión. Pues, ya ha cumplido la condena que le había sido impuesta. Pero, curiosamente, tras su salida, se producen una serie de nuevos asesinatos en la zona. ¿Vuelve a la carga o es otro nuevo asesino en serie?

La protagonista de esta historia tendrá que hacer frente a un gran dilema. Pues, deberá colaborar con la policía o averiguar si su padre ha vuelto a cometer este tipo de crímenes. Y es que, hay muchas coincidencias con lo que hacía Félix. Pues, el modus operandi de este nuevo asesino no deja indiferente a nadie. Pero, los problemas de Sara no concluyen aquí. Ni su marido ni su hijo saben que el popular asesino del gasoil es su padre. Muchos secretos saldrán a la luz. Así se presenta la producción española.

¿Cuántos capítulos tiene la nueva serie de Netflix?

Tal y como se puede comprobar, Innato se ha presentado en la plataforma de la N roja con un total de 8 capítulos. De esta manera, el público puede disfrutar de una serie cuyos capítulos presentan una duración que oscila los 45/48 minutos cada uno.

1×01: Llamas

1×02: Humo

1×03: Traca de carnaval

1×04: Resplandores

1×05: Papel quemado

1×06: Combustión

1×07: Carboncito

1×08: Cenizas

¿Cómo se puede ver ‘Innato’?

Para poder disfrutar de esta nueva ficción, la cual ya se encuentra posicionada en el Top 10 de la series más vistas en España, hay que estar suscrito a alguno de los planes de pago de Netflix. Pues, es contenido exclusivo de la plataforma de streaming. Un estreno muy esperado que se está convirtiendo en el mejor plan para estas Navidades. Y es que, la temporada al completo se encuentra disponible.