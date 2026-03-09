La Promesa, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 6 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 788 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, observamos cómo Santos recibe la noticia de la muerte de su madre, por lo que regresa a palacio en estado de shock. De hecho, ni siquiera responde al apoyo del servicio. Martina no ha dudado en concretar los documentos que necesita para el refugio. Eso sí, no lo ha hecho sola, puesto que ha contado con la ayuda de Petra y Samuel.

Jacobo, por su parte, no tarda en volver a recordarle que no aprueba en absoluto esta iniciativa. La señora de Figueroa hace todo lo que está en su mano para tratar de malmeter al marqués contra Ciro. A pesar de los esfuerzos, parece que no lo consigue, puesto que Alonso está bastante satisfecho con la gestión que está llevando a cabo el joven. En cuanto a Julieta, vuelve a tener un tenso enfrentamiento con su marido por la insistencia en controlar todos y cada uno de sus movimientos. En la zona de servicio, Carlo exige explicaciones a María Fernández y ella acaba admitiendo la historia que tuvo con Samuel en el pasado. Una confesión que altera la relación entre los tres, como no podía ser de otra forma. Ángela estalla contra su madre, pidiéndole que despidan a Cristóbal por haber mentido sobre su pasado.

¿Qué sucede en el capítulo 789 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 9 de marzo?

De esta forma, vamos a poder ver cómo Ángela empieza a cuestionar el relato que Cristóbal le dio respecto a su pasado. Leocadia se ve en la obligación de intervenir para restar importancia a todas y cada una de sus sospechas. Martina y Jacobo tienen una tensa discusión que confirma la crisis entre ambos.

Adriano hace todo lo que está en su mano para tratar de apoyar a la joven en la medida de lo posible. María Fernández confiesa a Pía que ya ha explicado a Carlo la relación que tuvo con Samuel, mientras que el lacayo empieza a tener serias dudas respecto al embarazo. Ciro y Julieta continúan teniendo desencuentros en cuanto al control dentro del matrimonio.

Aun así, el muchacho termina firmando la paz con un beso. En el servicio, Pía hace saber que la Guardia Civil tiene serias sospechas de que la muerte de la madre de Santos no ha sido accidental. Él, por su parte, continúa completamente encerrado en su propio duelo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.