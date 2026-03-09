No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 6 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 513 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Damián y Digna no quieren esperar mucho más tiempo para cumplir su mayor objetivo, que no es otro que casarse de una vez por todas. En cuanto a Mabel, no ha dudado un solo segundo en hacer hasta lo imposible para animar a Claudia a que se lance, de una vez por todas, con Salva. ¡Es momento de que no se lo piense más y dé el paso!

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo Paula, por su parte y después de todo lo sucedido, no duda un solo segundo en marcar distancias con Tasio. En cuanto a Andrés, hace todo lo que está en su mano para tratar de sonsacar información a Carmen respecto a Valentina. Después de todo lo sucedido en los últimos días, a Gabriel no le queda más remedio que contratar a un detective para que investigue a Pablo Salazar y, por ende, le entregue información valiosa que pueda llegar a utilizar en su contra. Las chicas de la tienda no tardan en darse cuenta de la diferencia salarial en la perfumería, por lo que no dudan en tomar las riendas de la situación para evitar que esto siga sucediendo.

¿Qué sucede en el capítulo 513 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, lunes 9 de marzo?

De esta manera tan concreta, los más fieles espectadores de esta sorprendente historia van a tener la oportunidad de ver cómo, finalmente, Paula ha tomado una drástica decisión que tiene estrecha relación con Ángel. En cuanto a Luz, tiene serias sospechas de que Miguel tiene un trastorno, y no va a dudar en hacer hasta lo imposible por descubrirlo.

En cuanto a don Agustín, parece que no le sienta bien el retraso de la boda de Damián y Digna, mientras que Carmen se moviliza con la firme intención de equiparar los sueldos de las trabajadoras de la fábrica. Todo ello mientras Valentina toma la decisión de tender puentes con Andrés, y hacerlo a la mayor brevedad posible.

Lejos de que todo quede ahí, parece que Gabriel se ha visto en la obligación de cambiar de estrategia con Beatriz, mientras que Claudia ha tomado la firme decisión de dar un importantísimo paso con Salva, sin tan siquiera pensar en las posibles consecuencias. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.