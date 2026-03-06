Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 5 de marzo, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 512 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Valentina se siente verdaderamente incapaz de reaccionar como debería. Y todo como consecuencia de un detalle de lo más inesperado. Begoña no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para hacer un encargo de lo más especial a Eduardo. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra manera.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 van a tener la oportunidad de ver cómo Salva ha acabado plantando cara a Esteban. En cuanto a Gabriel, parece que ha empezado a atar cabos con Marisol y Pablo, mientras que la cena romántica con Carmen no sale, ni de lejos, como Tasio esperaba. Pero no todo queda ahí, puesto que Claudia no ha tenido reparos a la hora de confesar a Mabel el verdadero motivo de su animadversión. Por si fuera poco, Beatriz no ha dudado en apretar del todo a Gabriel, sin tan siquiera llegar a imaginar lo que está a punto de ocurrir.

¿Qué sucede en el capítulo 513 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 6 de marzo?

De esta manera tan concreta, vamos a tener la oportunidad de ver cómo Damián y Digna tienen algo muy claro, y es que no quieren esperar mucho más tiempo para casarse. Mabel, por su parte, ha dado el importantísimo paso de animar a Claudia a que se lance con Salva, mientras que Paula ha empezado a marcar distancias con Tasio.

En cuanto a Andrés, hace todo lo que está en su mano para sonsacar a Carmen alguna información sobre Valentina. Todo ello mientras Gabriel se ve en la obligación de contratar a un detective para que investigue a Pablo Salazar y, por ende, tener algún tipo de dato por el que ganarle la partida.

Las chicas de la tienda no tardan en darse cuenta de algo verdaderamente crucial para ellas. ¿A qué nos referimos, exactamente? A la diferencia salarial que existe en la perfumería. Así pues, no tardarán en coger las riendas de la situación para evitar que la situación se alargue por mucho más tiempo. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.