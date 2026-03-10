Piden declarar la emergencia sanitaria en un pueblo turístico de Mallorca por la acumulación de basura

Los vecinos del municipio de Llucmajor llevan meses soportando las montañas de basura que se van acumulando en las calles sin que el Ayuntamiento haga nada para resolverlo, una situación que tiene indignados tanto a los residentes como a los empresarios de esta importante zona turística de Mallorca.

Se trata de una problemática que lleva enquistada desde hace años. Las primeras incidencias en la recogida de basuras se registraron en el año 2015, pero la situación se ha agravado especialmente desde 2025, cuando el municipio estuvo cerca de tres meses sin un servicio estable de recogida de residuos.

El resultado ha sido tan previsible como desastroso. Contenedores colapsados y acumulación de basura es la escena habitual en numerosas calles de urbanizaciones como Sa Torre, Puig de Ros, Bahía Grande, Bahía Azul o el Arenal. Esta semana, la situación se ha vuelto a repetir tras más de una semana sin recogida efectiva.

El partido vecinal Llibertat Llucmajor ha dicho basta y ha decidido presentar sendas denuncias ante la Conselleria de Salud y ante el Defensor del Pueblo por el «evidente riesgo» que supone para la salud pública el desbordamiento generalizado de contenedores de basura en todo el municipio.

Según ha explicado la formación en un comunicado, la acumulación de bolsas, restos orgánicos y residuos en la vía pública está generando problemas de salubridad, malos olores y la proliferación de insectos y animales, una situación que resulta inaceptable para los vecinos.

Por otro lado, se ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar la dejación de funciones por parte de la alcaldesa Xisca Lascolas y su equipo de gobierno, así como el incumplimiento de las obligaciones legales del Ayuntamiento en materia de recogida de residuos, un servicio público básico que los municipios están obligados a garantizar según la legislación de régimen local.

«La situación es insostenible y completamente impropia de un municipio como Llucmajor, y denunciamos la falta de liderazgo y de actuación por parte del equipo de gobierno municipal para resolver un problema que afecta directamente a la calidad de vida y a la salud de los vecinos», han apuntado.

Es por ello que han propuesto a la alcaldesa que declare la emergencia sanitaria y contrate de urgencia un refuerzo para retirar toda la basura que se acumula en las calles. Y es que la ley ampara esta solución, y el Ayuntamiento cuenta con más de 50 millones de euros sin utilizar en el remanente de tesorería.

«Hay dinero y hay herramientas legales. ¿A qué espera? «¿Qué más basura hay que aguantar para que tome una decisión?», ha indicado el portavoz de Llibertat Llucmajor, Alexandro Gaffar.

Llibertat Llucmajor ha solicitado así la intervención de las autoridades competentes para garantizar que el Ayuntamiento cumpla con sus obligaciones y que se restablezca de manera inmediata un servicio de recogida de residuos normal y eficaz en todo el municipio.