Vuelven a aparecer montañas de basura en una de las mayores zonas turísticas de Mallorca

Varias urbanizaciones pertenecientes a Llucmajor sufren desde hace meses un problema que se está cronificando en el tiempo y que el Ayuntamiento no parece que esté dispuesto a arreglarlo. Las montañas de basura en plena calle han vuelto a aparecer en algunas localidades de este municipio mallorquín debido a la ausencia prolongada del servicio de basura.

Los contenedores desbordados y la acumulación de residuos en plena vía pública son ya una constante desde hace muchos meses en lugares como Sa Torre, Puig de Ros, Bahía Grande, Bahía Azul o el Arenal, donde se han generado importantes problemas de salubridad y provocan importantes molestias a residentes y visitantes.

Esta situación se vivió en plenas navidades sin que se arreglara. Ahora, pasadas las fiestas, todo sigue exactamente igual sin que absolutamente nadie del Consistorio haya tomado cartas en el asunto.

Los hoteleros se mostraron estupefactos por lo que esta sucediendo porque «no podemos creer que hayan permitido que la situación llegará a este punto. Después de haber dejado a la playa toda la temporada sin servicios, ahora esto, ¿se han propuesto acabar con la zona y con el turismo?”, se preguntaron.

Por su parte, el partido vecinal Llibertat Llucmajor acusó hace varias semanas al Ayuntamiento que lidera Xisca Lascolas de «dejadez». «La respuesta municipal ha resultado claramente insuficiente para evitar el colapso y la acumulación de residuos en calles y en torno a los contenedores», manifestaron en una nota de prensa.

El portavoz de la formación, Alexandro Gaffar, consideró «inaceptable» que las calles muestren «montones de basura y contenedores rebosantes» ya que «no solo supone una imagen deplorable para quienes viven y visitan el municipio, sino que representa un riesgo real para la salud pública».

«Responsabilizamos directamente a la alcaldesa y a sus socios de gobierno por la falta de previsión y la gestión negligente del servicio de recogida de residuos. No basta con comunicados puntuales: exigimos medidas inmediatas y responsables», indicaron.