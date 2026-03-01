Persecución de película en Palma: tres jóvenes huyen de la Policía con un coche robado y acaban estrellados

La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres jóvenes por huir en plena madrugada de los agentes a gran velocidad con un coche robado, saltándose numerosos señales de circulación, realizando bruscos cambios de sentido y circulando con grave peligro para el resto de conductores.

Todo empezó cuando policías del Grupo Operativo de Respuesta de la Brigada de Seguridad Ciudadana realizaban labores de prevención de la delincuencia por la zona centro de Palma, hasta que en un momento dado localizaron un vehículo circulando a gran velocidad y a bordo de este iban tres personas.

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes del turismo realizaron sospechosas maniobras evasivas con la clara intención de escapar de los agentes, accediendo a gran velocidad a la Vía de Cintura.

Los agentes iniciaron una persecución y al mismo tiempo pudieron comprobar que el citado vehículo figuraba como robado según las bases policiales y denunciado como tal desde el pasado domingo.

Posteriormente los jóvenes, continuando en su afán de huir de la acción policial, chocaron contra un bordillo de la calzada perdiendo el control de la conducción tras haberse dañado una de las ruedas delanteras.

Tras esto, dos de los ocupantes del vehículo abandonaron el mismo e iniciaron la huida del lugar a la carrera por la carretera de Sóller. Los agentes observaron que en el interior del vehículo permanecía un tercer varón, el cual también abandonó a la carrera el lugar dejando el coche encendido y en movimiento.

Tras esto, los agentes trasladaron las características físicas, vestimenta y dirección de huida de los presuntos autores, iniciándose por el resto de las patrullas de la Policía Nacional las gestiones necesarias para la localización de los tres individuos.

De esta manera, las patrullas actuantes se dividieron ampliando el radio de actuación, abarcando desde el Polígono de Son Castelló hasta la calle General Riera.

En un primer momento, una de las patrullas localizó a uno de los presuntos autores, el mismo se encontraba deambulando por el cauce seco de un torrente del polígono industrial. Este, al percatarse de la presencia policial, intentó huir del lugar, si bien fue interceptado antes de que consiguiera evadirse de nuevo.

Paralelamente, otra patrulla policial localizó a un varón cuyas características y vestimenta coincidían plenamente con las aportadas. El joven se disponía a cruzar a la carrera desde carretera de Sóller hacia la calle Alfonso el Magnánimo. En ese momento, se le detuvo antes de que pudiera huir.

Posteriormente, el tercer varón huido fue localizado e interceptado cuando se disponía a saltar una valla de separación que da acceso a un centro médico cercano al lugar de los hechos. Tras la práctica del cacheo superficial, previo a su traslado, al presunto autor se le intervino un teléfono móvil que no portaba tarjeta SIM no pudiendo justificar su pertenencia.

Durante la inspección del vehículo siniestrado, los agentes localizaron en el maletero del mismo una cizalla y un martillo metálico, quedando dichas herramientas intervenidas por los agentes para hacer gestiones. El propietario del vehículo indicó que el automóvil presentaba daños y que faltaban diversos efectos que guardaba en el interior.

Finalmente se procedió a la detención de los tres individuos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza y resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, siendo trasladados hasta dependencias policiales.