La Euroliga reubicará a tres equipos por el conflicto de Irán

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel ha golpeado de lleno a la Euroliga. Maccabi Tel Aviv, Hapoel Tel Aviv y Dubai Basketball no van a poder disputar en casa sus próximos compromisos de la máxima competición del baloncesto continental por motivos de seguridad. La incertidumbre de que pueda completarse la temporada regular es evidente.

Maccabi Tel Aviv y Hapoel Tel Aviv volverán respectivamente a jugar en el exilio como hicieron hasta el mes de diciembre entonces por el conflicto de Gaza. Los primeros jugarán de nuevo en Sofía (Bulgaria), mientras que los segundos lo harán en Belgrado (Serbia) hasta que cese el conflicto con Irán.

A los equipos hebreos es previsible que se una el Dubai Basketball. El equipo del Golfo está también amenazado después de los últimos bombardeos de drones iraníes a la ciudad de Emiratos Árabes Unidos que, además, tiene su espacio aéreo cerrado en la actual.

En el caso de este equipo se desconoce la ciudad en la que jugará, aunque todo apunta a que será en un pabellón de la Liga Adriática, donde toma parte desde la temporada 2024/25. El equipo del Dubai Basketball no jugaba este fin de semana al ser una jornada internacional de parón FIBA.

La Euroliga, de hecho, canceló este fin de semana la fase de clasificación del adidas NextGen EuroLeague que se estaba celebrando en Dubai por lo que parece obvio que no habrá más baloncesto en el país hasta que el conflicto no amaine. La seguridad de los jugadores es lo más importante para la competición.

La Euroliga decide este martes

Así las cosas, la Junta de la Euroliga, liderada por el nuevo CEO Chus Bueno, se reunirá este martes para dilucidar todos estos puntos, además de sentarse a negociar el formato de la competición la próxima temporada e incluso tratar el hipotético regreso de los equipos rusos. Hay que recordar que el CSKA de Moscú es uno de los accionistas de la competición y que su presencia se ha vetado por mandato internacional por otro conflicto como el de Ucrania.

El conflicto de Irán hace que el baloncesto pueda pender de un hilo en lo que resta de temporada. Hay que recordar que la temporada 2019/20 de la Euroliga quedó cancelada por completo por la pandemia del COVID-19 y que no se designó a ningún campeón. Veremos si el baloncesto europeo no queda tocado por este nuevo problema internacional que va a condicionar, sin duda, el transcurso de la competición en lo que resta de temporada.