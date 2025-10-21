La Euroliga regresa a Israel: Maccabi y Hapoel volverán a jugar en casa

Dos años después de su último partido ante su público, los dos equipos israelíes de la Euroliga volverán a jugar en casa. Maccabi Tel Aviv y Hapoel Tel Aviv dejarán atrás sus exilios en Serbia y Bulgaria para competir en Israel como locales. Los clubes de la Euroliga ha decidido en su reunión de este martes aprobar la solicitud formulada por Maccabi, Hapoel Tel Aviv y Hapoel Jerusalén, equipo que disputa la Eurocup, la pasada semana a este respecto.

La máxima competición de clubes del baloncesto europeo ha publicado un comunicado en el que explica esta decisión, motivada por el reciente acuerdo de paz entre Israel y Hamás. A partir del 1 de diciembre, los tres equipos israelíes podrán disputar sus partidos en casa. Habrá que esperar hasta el 4 de diciembre, cuando el Hapoel Tel Aviv se mida al ASVEL Villeurbanne, para el retorno definitivo de la competición a tierras hebreas.

El primer conjunto español en jugar en Israel será el Valencia Basket. Los taronjas visitan al Maccabi el próximo 18 de diciembre. Después de disputar su encuentro ante el Hapoel Tel Aviv a puerta cerrada en Valencia, donde se produjeron manifestaciones propalestinas en los alrededores del Roig Arena, Valencia Basket se medirá al otro equipo israelí de la Euroliga. Repetirá el 5 de febrero ante Hapoel, esta vez en la capital de Israel. Caso similar al BAXI Manresa, que también jugó sin público ante Hapoel Jerusalén en la Eurocup, pero que viajará a Israel el 30 de diciembre para el partido de vuelta.

El Real Madrid, por su parte, no tendrá que viajar a Israel para ninguno de sus dos encuentros a domicilio ante los equipos hebreos. El conjunto blanco juega mañana, miércoles 22 de octubre, ante Maccabi en Belgrado. Tampoco saldrá de Europa para medirse al Hapoel Tel Aviv, que ha disputado sus encuentros como local en Euroliga en Sofía, el próximo 25 de noviembre. Baskonia tampoco lo hará, al jugar de manera consecutiva (11 y 13 de noviembre) ante ambos conjuntos. Suerte parecida a la de un Barcelona que ya ha disputado sus partidos fuera de casa ante Maccabi y Hapoel Tel Aviv.

Comunicado de la Euroliga

«Los clubes miembros de Euroleague Commercial Assets (ECA) se reunieron el martes para debatir la situación actual en Israel y Gaza, tras el reciente anuncio de las iniciativas de alto el fuego y paz. La reunión también abordó la posibilidad de retomar los partidos de la Euroliga y la BKT EuroCup en Israel, tras su traslado a sedes neutrales desde octubre de 2023.

Tras una profunda deliberación, los clubes de la ECA han acordado la propuesta de fijar el 1 de diciembre de 2025 como fecha para la reanudación de los partidos en Israel. Hasta entonces, Euroleague Basketball seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos, se mantendrá en estrecho contacto con las autoridades locales y extranjeras, los equipos visitantes y todas las organizaciones pertinentes, incluidas la ELPA, la EHCB y la UEBO, y garantizará que la seguridad y el bienestar de todos los involucrados sigan siendo la máxima prioridad.

Euroleague Basketball y sus clubes participantes acogen con optimismo y esperanza el reciente plan de paz. La organización reafirma su convicción en el poder del baloncesto para unir a las personas y las comunidades, y su compromiso de contribuir a la paz a través de los valores compartidos del deporte, el respeto y la unidad».