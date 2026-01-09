Cuánto dinero va a cobrar Ana Obregón por su entrevista en ‘De Viernes’

Ana Obregón dará el salto esta noche desde Antena 3, donde colabora en Y ahora Sonsoles, hasta Telecinco, cadena en la que dará una entrevista en De Viernes. Este cambio de cadena es sorprendente, ya que no es habitual este cambio de colaboradores entre una cadena y otra, debido a la enorme competencia que hay entre ambas, pero lo cierto es que Ana es una colaboradora más, por lo que no debería tener contrato exclusivo de cadena. Esta semana acude al espacio del corazón después de la polémica imagen creada con inteligencia artificial en la que se puede ver a su difunto hijo Aless abrazando a Ana Sandra, su hija póstuma.

La red se llenó de críticas ante esta nueva salida de tono de la bióloga, que no oculta que el ser abuela de la pequeña le cambio la vida, aunque su llegada al mundo vía vientre de alquiler fue un impacto para toda la sociedad. Esta particular forma de dar la bienvenida al año hizo que las redes explotasen contra ella, por lo que decidió borrarla y tratar de olvidarlo, aunque en el plató de Telecinco tendrá que hablar de ello.

Pero no será del único asunto que hable, ya que hace apenas unas semana volvió a protagonizar una portada con la pequeña, algo que llega después de que prometiese que no volvería a exponer a su nieta en los medios. Por lo tanto, deberá explicar si se trata de un cambio de decisión o era un compromiso que estaba cerrado desde hace tiempo y debía cumplirlo con la revista.

Pero la Navidad tampoco ha sido tranquila para Obregón. Entre otras cuestiones, ha tenido que salir a dar explicaciones en varias ocasiones por la publicación de un artículo en el diario The New York Times, en la que se la menciona como una de las amigas de Jeffrey Epstein, el productor de cine acusado de tejer una red de abusos a actrices a cambio de ayudarlas en sus carreras. Ella deberá explicar cómo fue su amistad y si en realidad fueron pareja y qué relación tenía con su familia.

También hablará del calvario de Paloma Lago, su ex cuñada, que ha visto como se archivaba la denuncia que presentó contra un consejero de la Xunta de Galicia por un presunto abuso sexual. De ella y de la relación que mantienen actualmente también dará unas palabras.

¿Cuánto cobrará por su entrevista en ‘De Viernes’?

Aunque es sabido que se trata del programa que mejor paga a sus invitados, llegando a decirse que había llegado a firmar contratos de 100.000 euros en algunos casos, gracias a su directora se sabe que las cantidades son menores. Julia Tapia aseguraba hace semanas que los cheques firmados eran grandes, pero no tanto como se dice.

«Normalmente, se dan cifras disparatadísimas que no suelen tener que ver con la realidad. Ojalá pudiésemos manejar esas cifras», decía al portal de televisión Blupper. Gracias a Elisa Mouliáa, que las tuvo que hacer públicas ante el juez, sabemos que esas exclusivas suelen estar más cerca de los 30.000 euros, aunque cada negociación en su mundo.

Se desconoce cuál es dinero que ha podido cobrar Ana Obregón, pero su caché ahora mismo ha vuelto a subir desde que se convirtió en madre/abuela y las polémicas que la suelen afectar cada cierto tiempo.