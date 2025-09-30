Ana Obregón paraliza ‘Y ahora Sonsoles’ con una confesión: «No podemos decir nada del Gobierno, pero…»

Ana Obregón no ha dudado en lanzar un mensaje claro al Gobierno de Pedro Sánchez desde el plató de Y ahora Sonsoles, programa en el que colabora todas las semanas en su mesa de actualidad. La colaboradora ha tenido un momento muy emotivo durante la entrevista que se ha realizado en el programa a Miguel Beato, un enfermo de cáncer que ha querido compartir el momento de la operación en la que se le extirpó un tumor, momento en el que tocaba un pequeño piano. Se trata de un vídeo muy sorprendente, pero que sirvió a los médicos para saber que la intervención iba por buen camino y que su cerebro no estaba siendo dañado.

Hablar de cáncer es algo que sigue siendo muy duro para Obregón, después de la muerte de su hijo Aless en el año 2020, por eso su opinión e implicación en estos temas es muy especial. Tal y como contaba el invitado, vía videollamada, ha compartido este vídeo para reconocer el trabajo de los cirujanos y los médicos, que le ha logrado extirpar un tumor en estadio cuatro, uno de los más graves, por lo que ahora se encuentra en pleno tratamiento de quimioterapia y muy esperanzado de que poder recuperarse de la enfermedad.

Ana se ha emocionado al hablar con él, dejando clara su admiración por el equipo médico e interesándose por su estado de salud, demostrando que había seguido este tema al detalle. «Enhorabuena al cirujano y a ti. Qué maravilla. Se me pone la piel de gallina al ver estas imágenes», le decía al entrevistado.

Tras la alegría, Obregón ha querido reivindicar el papel del Gobierno para ayudar a la investigación de este tipo de enfermedades. «La investigación es fundamental, yo lo sé bien», decía antes de dejar claro que «falta muchísimo dinero», añadiendo que «no hay dinero en el Gobierno para investigar», dejando claro que se usa en otros temas.

«No podemos decir nada del Gobierno, pero yo lo digo», así ha lanzado este dardo en directo. Lo cierto es que en el programa Sonsoles Ónega no se trata la actualidad política, centrándose en el mundo de los sucesos y el corazón, por lo que el mensaje de Ana Obregón podría estar motivado por eso.

«La investigación es lo único que salva vidas. La ciencia ayuda a salvar vidas», insistía la colaboradora para pedir que se invierta más dinero en ciencia y en investigación contra el cáncer en nuestro país. Tras ponerse en su lado más reivindicativo, Obregón ha querido lanzar un mensaje de ánimo a Miguel Beato, el entrevistado que ha protagonizado el vídeo viral en el que aparece tocando el piano durante su intervención: «Te vas a salvar y vas a estar como una rosa».