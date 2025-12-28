Avance del capítulo de ‘Una nueva vida’ de hoy: Seyran descubre su grave enfermedad

La serie turca Una nueva vida regresa este domingo sin coger vacaciones pese a la Navidad. Antena 3 emite esta noche un nuevo capítulo a las 22:00 h después de que en Turquía haya emitido su capítulo final, pero que no cunda el pánico, ya que en España todavía quedan muchos meses por delante para seguir viendo episodios, por lo que podría estar cerca de un año ocupando las noches de los domingos. Recordamos qué pasó en el último capítulo y qué ocurrirá esta noche con la nueva entrega del espacio.

El pasado domingo Ferit conseguía salvar a Seyran tras la terrible muerte de Akin, cuando decidió suicidarse y marta antes a su madre. La joven tenía enormes quemaduras, por lo que debió ser intervenida por los médicos para salvar su vida, además de que las secuelas por el maltrato que ha sufrido durante su vida le han dejado secuelas, tanto físicas como psicológicas. Por otro lado, Ifakat trataba de regresar a la casa después de que su aventura con Sehmuz fuese descubierta. Por si no fuera suficiente, Esme se enfrentaba a Kazim y decidía romper su matrimonio tras muchas dudas.

¿Qué pasa en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 28 de diciembre?

El sufrimiento de Seyran no acabará, ya que los médicos han descubierto un nuevo problema, esta vez muy grave y que le hará cambiar por completo su vida. Deberá someterse a un tratamiento, ya que está muy enferma y creen que no vivirá más de tres años, por lo que deberá ponerse en sus manos lo antes posible. El gran inconveniente es que eso le complicará mucho el quedarse embarazada, por lo que los médicos le aseguran que no podrá cumplir su sueño de ser madre, lo que hará que se lo piense.

Por otro lado, Ferit y su familia han podido ver el vídeo en el que se puede ver a Asuman teniendo sexo con su profesor del gimnasio, lo que provoca que la expulsen de la mansión por haber manchado el apellido de la familia Korhan.

Tampoco hay que olvidar que Ferit y Abidin averiguarán que Akin han sacado a su padre de una institución mental, donde estaba ingresado por sus problemas de salud mental, por lo que es un hombre muy peligroso.