Avance del capítulo de ‘Una nueva vida’ de hoy: Seyran, intervenida de urgencia en el hospital
Ferit logra salvarla antes de que sea demasiado tarde
Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. No es ningún secreto que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 14 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, fuimos testigos de cómo Akin decide secuestrar a Seyran, llevándola a una casa en mitad del bosque. Es allí donde le presenta a Mezide, su madre, cuyo objetivo no es otro que vengarse de Hattuc. ¿El motivo? En el pasado la metió en ácido y, desde entonces, tiene todo el cuerpo quemado. Es algo que jamás le perdonará.
Lejos de que todo quede ahí, Hattuc hace saber a toda su familia lo que hizo a Mezide para tratar de evitar que se casara con Halis. Como es de esperar, todos se quedan profundamente consternados ante su confesión. Todo ello mientras Ferit se muestra cada vez más desesperado, pensando en cómo estará su mujer. Kazim y Abidin logran información sobre el posible paradero de la joven, por lo que no tardan en preparar a sus mejores hombres para ir a buscarla. Eso sí, deciden encerrar a Ferit en la mansión, puesto que está enfermo y solamente así podrán protegerle. Aun así, el joven logra escapar. Cuando llegan a la casa, Seyran no está pero Abidin descubre que acaban de marcharse. Todo ello mientras Ferit llega a tiempo para enfrentarse a Akin.
¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 21 de diciembre?
Después de todo, los espectadores de esta serie turca van a ser testigos de cómo, por fortuna, Ferit consigue salvar a Seyran, y lo hace después de que Akin acabase con todo su sufrimiento al pegar un tiro a su madre y otro a él mismo. Como era de esperar, Seyran es intervenida de urgencia en el hospital como consecuencia de las quemaduras que tiene por toda la espalda.
Por si fuera poco, la joven se siente profundamente afectada por el maltrato que ha sufrido durante todo este tiempo. Una pesadilla que, afortunadamente, por fin ha llegado a su fin. Lejos de que todo quede ahí, vamos a poder ver cómo Ifakat trata de buscar la manera más certera para acercarse a Halis.
Y todo porque quiere volver, cuanto antes, a la mansión. Tiene claro que lo tiene complicado después de que hayan descubierto su aventura con Sehmuz, pero no imposible. Pero no todo queda ahí, puesto que Esme se arma de valor para enfrentarse a Kazim y tratar de poner fin a su matrimonio. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.
Temas:
- Antena 3