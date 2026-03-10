Hoy, 10 de marzo de 2026, la provincia de Zaragoza se presenta con intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones débiles y dispersas en la segunda mitad del día. Se esperan brumas y bancos de niebla por la mañana en el sistema Ibérico, con temperaturas estables, salvo un ligero descenso en las máximas de esa zona. El viento será flojo y variable, aumentando a componente este por la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia significativa, podrían dejar caer alguna gota aislada por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 15 grados y la sensación térmica alcanzará un máximo de 16, lo que sugiere un ambiente fresco pero agradable. La brisa del sureste, suave y constante a 5 km/h, acariciará la piel, haciendo que el día se sienta más ligero.

A medida que el sol se asome tímidamente por el horizonte a las 07:24, la luz del día se extenderá hasta las 19:04, brindando casi doce horas de claridad. Ya por la tarde, el cielo se despejará un poco, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente, aunque la humedad, que puede llegar a ser algo pesada, recordará a los zaragozanos que el verano aún no se ha despedido del todo. En resumen, un día que invita a disfrutar del aire libre, con la posibilidad de un ligero chaparrón que no empañará el buen ánimo.

Calatayud: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que apenas alcanzan los 3 grados, mientras el viento del noreste sopla suavemente, aunque pronto se intensificará. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 75% y el cielo se tornará más cubierto, dejando entrever un ambiente cargado.

La tarde traerá un contraste notable, con temperaturas que apenas superarán los 12 grados y una sensación térmica que podría descender aún más. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 30 km/h y la humedad se sentirá agobiante, con valores que rondan el 100%. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que las lluvias podrían ser intensas y el frío se hará notar.

Tarazona: cielo alternando sol y nubes

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de sol y algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 13 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable, con una leve brisa del noreste que no será un inconveniente.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la probabilidad de lluvia es mínima y el ambiente se mantendrá tranquilo. Aprovechar el tiempo para salir y disfrutar de la ciudad puede ser una excelente opción.