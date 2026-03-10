Los nombres cortos y de toda la vida que se han puesto de moda entre los padres de Cataluña

Si estás buscando un nombre para tu bebé, es fácil acabar mirando listas internacionales o propuestas que llegan desde otros países. A veces incluso parece que lo más habitual es elegir lo que es tendencia en redes o lo que suena moderno. Pero también hay padres que prefieren fijarse en lo que está ocurriendo en distintas comunidades de España, donde ciertos nombres cortos están ganando protagonismo. Uno de los lugares donde esta preferencia se ve con más claridad es Cataluña, según los datos oficiales del Instituto de Estadística de esta comunidad.

Los registros muestran que, dentro de la variedad de nombres que se inscriben cada año, los que más se repiten entre los niños son opciones breves, muy fáciles de pronunciar y que llevan tiempo presentes en el día a día de las familias. Lo más llamativo es que, entre los nombres más escogidos, hay una presencia muy destacada de nombres de origen catalán, algo que se refleja en la lista de los que han alcanzado las primeras posiciones. A partir de esas cifras, se puede ver qué nombres han sido los más utilizados recientemente en Cataluña y cuál es el significado o la historia de cada uno de ellos.

Los nombres cortos que más eligen los padres en Cataluña

Entre los nombres que más gustan a los padres en Cataluña, tenemos algunos que son conocidos desde hace años, mientras que otros han crecido de forma notable en la última década y algunos sorprenden por la fuerza con la que han entrado en el ranking.

Martín

Es el nombre masculino más registrado en Cataluña en el último recuento que tiene fecha de 2024 (más de 350). Procede del latín Martinus, relacionado con Marte, y es un nombre extendido en todo el país. Su popularidad se mantiene estable por su sonoridad y por la tradición que arrastra.

Biel

Una de las opciones más reconocibles en Cataluña. Es la forma catalana de Gabriel y procede del hebreo Gavri’el. Significa «fuerza de Dios» o «hombre de Dios». También es conocido por su presencia en la tradición bíblica como uno de los arcángeles. Su formato corto y la facilidad para pronunciarlo han reforzado su crecimiento.

Marc

Nombre clásico y muy asentado en Cataluña. Deriva de Marcus, vinculado también a Marte. Es un nombre que ha resistido modas y cambios generacionales, en parte por lo sencillo que resulta y por su trayectoria histórica.

Nil

Uno de los nombres que más se asocian hoy a Cataluña. Viene de Nilos, el término latino con el que se conocía el río Nilo. Comenzó a extenderse en el siglo XX y ha ido ganando presencia hasta situarse entre los más elegidos. Es breve, reconocible y tiene un sonido distinto al de otros nombres cortos más comunes.

Àlex

Versión abreviada de Alejandro, de origen griego. Significa «protector» o «defensor de los hombres». Aunque es un nombre utilizado en toda España, en Cataluña tiene una presencia especialmente relevante, probablemente por ser una de las opciones cortas más neutras y fáciles de integrar en dos idiomas.

Jan

Una forma catalana de Juan que ha pasado de ser un diminutivo a convertirse en un nombre con entidad propia. Procede del hebreo Yôḥānān, cuyo significado es «Dios es misericordioso». Se ha extendido con fuerza entre las nuevas generaciones y aparece cada vez con más frecuencia en los registros.

Pau

Nombre con una larga tradición en Cataluña. Procede de Pax, «paz», y aunque tiene relación con Pablo en su origen más remoto, en Cataluña se percibe como un nombre totalmente independiente. Su sencillez y su carga simbólica lo mantienen entre los favoritos.

Pol

Nombre breve y contundente. Procede del latín Paulinus y Paulus, y también se encuentra en países del Este de Europa. En Cataluña ha encontrado un lugar propio y aparece con frecuencia entre los más inscritos por su formato compacto y su sonido distintivo.

Más allá de los nombres de raíz catalana, hay dos opciones que destacan por su presencia en Cataluña y que son Leo y Mateo. Son nombres muy habituales en toda España y en otros países, pero en Cataluña también han encontrado su espacio. Además del atractivo de su brevedad, no pasa desapercibido que ambos están asociados, directa o indirectamente, a la etapa dorada del fútbol catalán dado que el primero se asocia a Leo Messi, y Mateo por uno de sus hijos, algo que muchas familias reconocen cuando explican por qué les gustan.

¿Por qué estos nombres?

La presencia mayoritaria de nombres cortos en Cataluña responde a varios factores ya que funcionan bien en catalán y castellano, se integran fácilmente en distintos entornos y no presentan problemas de escritura o pronunciación. A esto se suma que varios de ellos llevan décadas siendo habituales, por lo que combinan modernidad con familiaridad. Por todo ello, los datos del Instituto de Estadística de Cataluña muestran que se trata de una tendencia consolidada, no de una moda puntual. Año tras año, los nombres breves ocupan las primeras posiciones, y dentro de esa brevedad, los de origen catalán siguen siendo mayoría.