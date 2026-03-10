El BOE lo confirma: las comunidades donde es festivo el 19 de marzo, Día del Padre

El Día del Padre está a punto de llegar y a medida de que se acerca, suele despertar el mismo comentario cada año, ya que no está claro para todo el mundo si es festivo o no. En España, el calendario laboral mezcla festivos nacionales con los que elige cada comunidad autónoma, así que una fecha tan conocida como el 19 de marzo no funciona igual en todas partes. Y mientras para algunas familias es un día completamente libre, para muchas otras transcurre como una jornada laboral normal, lo que condiciona cualquier plan que se quiera organizar alrededor de esa fecha.

En 2026 ocurre exactamente eso. El BOE ya ha publicado el calendario laboral, y con él llega la confirmación oficial de qué comunidades han decidido mantener esta festividad y cuáles han optado por dejarla fuera. Esa diferencia es la que marca la celebración real del Día del Padre, o de hecho la de San José que es en realidad la fiesta que celebran todas aquellas comunidades que ya han confirmado que va a ser festivo. Además, este año el 19 de marzo cae en jueves, un detalle que cambia bastante la percepción del día. Si hubiese caído en viernes, el puente habría surgido solo. Si cae en lunes, también. Pero en jueves, todo depende de cada empresa y de la posibilidad de pedir el viernes libre. Por eso, aunque se trata de una fecha señalada, en la mayoría del país no se convierte en un fin de semana largo, salvo para quienes logren ajustar su agenda. El contraste entre comunidades es especialmente evidente en este sentido.

Comunidades donde es festivo el 19 de marzo en 2026

El BOE confirma que este año cinco comunidades autónomas han decidido mantener el Día del Padre, o de hecho, el Día de San José como festivo oficial en 2026. Son estas:

Comunitat Valenciana

Región de Murcia

Galicia

Navarra

País Vasco

En estos territorios, el 19 de marzo aparece marcado en rojo y se reconoce como día no laborable. Esto implica que comercios, oficinas, centros educativos y la mayoría de servicios funcionan en modo festivo o directamente no abren. Para muchas familias es una oportunidad real de organizar planes sin depender de la jornada laboral y de disfrutar de un día completo sin prisas. Es habitual que, en estas comunidades, aumenten las reservas en restaurantes, los desplazamientos cortos y los planes de ocio que requieren varias horas libres.

También influye mucho en el calendario escolar, porque los niños no tienen clase y eso hace que el Día del Padre se convierta en una jornada familiar de verdad. Muchas veces coincide con actividades organizadas por los propios ayuntamientos, desde talleres en centros culturales hasta encuentros al aire libre si el tiempo acompaña.

En cambio, el escenario es totalmente distinto en el resto del país. Allí, el 19 de marzo no afecta al horario laboral y la jornada se vive igual que cualquier jueves del mes de marzo. El Día del Padre se celebra, sí, pero fuera del horario de trabajo. Para muchas familias eso significa adelantar o retrasar sus planes, ajustar horarios o repartir las obligaciones domésticas para poder reservar un rato especial del día. Aquellos que tengan un trabajo más flexible y si quieren celebrar algo especial, tal vez puedan salir antes, pero eso depende de cada centro de trabajo, no de la normativa.

Un festivo que no genera puente

El hecho de que el 19 de marzo caiga en jueves tiene más influencia de la que parece. No crea puente automáticamente y, por tanto, quienes quieran disfrutar de un fin de semana más largo tendrán que solicitar el viernes 20 como día libre. En algunas empresas esto es fácil, pero en otras se complica, sobre todo si coincide con épocas de cierre trimestral o picos de trabajo. Por eso, en las comunidades donde sí es festivo, los planes se multiplican: quienes no trabajan el jueves pueden alargar su descanso si la empresa les permite enlazar ambos días.

Este fenómeno se nota especialmente en los desplazamientos por carretera. En las comunidades donde es festivo, el tráfico aumenta el miércoles por la tarde y el propio jueves por la mañana. En cambio, en las regiones donde no lo es, se ve un patrón completamente diferente: el jueves se comporta como cualquier otro día, salvo por un leve incremento de actividad familiar por la tarde.

El Día del Padre tiene, al final, una doble lectura ya que por un lado está la parte emocional y por la otra la práctica. La primera es igual para todos. La segunda depende por completo del lugar dónde vivas. En un país donde la movilidad laboral es alta y donde muchas familias viven en comunidades distintas, estas diferencias crean situaciones llamativas ya que hay padres que trabajan, hijos que tienen fiesta, o también hermanos que viven en otra región y pueden viajar o no para reunirse. Organizar algo conjunto requiere, como siempre, cuadrar agendas y revisar el calendario varias veces.