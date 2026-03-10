El pasado lunes 9 de marzo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid se abrieron para recibir a uno de los actores del momento. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a Taz Skylar. A sus 30 años, el intérprete ha alcanzado la fama mundial tras meterse en la piel de Sanji en el live-action de One Piece. Lo que pocas personas sabían es que, para poder hacer su sueño realidad, llegó a dormir dentro de su coche en un parking de Donosti. Todo comenzó cuando Taz Skylar, a su llegada a La Revuelta, decidió vacilar al presentador. «Hoy entrevista en inglés, claro», anunció Broncano. Grison no tardó en reaccionar: «Qué dices, si es canario». El jiennense se quedó descolocado: «¿Cómo que es canario? ¿Tú has visto el nombre y las pintas?».

Pero no todo quedó ahí, puesto que continuó explicándose: «La semana pasada lo vi en una entrevista con Jimmy Fallon en Estados Unidos. Entre eso y su nombre…» Así pues, nada más aparecer en el escenario, el actor quiso gastarle una broma. ¿De qué forma? Empezó a hablar en inglés como si realmente no entendiese español. Tras unos segundos, desveló toda la verdad: «Que sí, hombre, que soy canario (…) Soy más canario que el gofio». Poco después, el primer invitado de la semana de La Revuelta contó numerosos detalles sobre One Piece, donde interpreta al cocinero de los Piratas del Sombrero de Paja. Además, también aprovechó la ocasión para compartir con los espectadores varias anécdotas.

Pero no todo quedó ahí, puesto que, por si fuera poco, también hubo bromas por su look, que es algo similar al del presentador de La Revuelta. Ambos tienen su pelo decolorado, aunque el del actor de One Piece es mucho más sofisticado. Ante la evidente pérdida de color que está experimentando el pelo del jiennense, Taz Skylar no tuvo reparos a la hora de ofrecerse a teñírselo él mismo en la próxima entrevista. Una propuesta que, evidentemente, no pasó desapercibida.

Con posterioridad, el actor canario compartió varias anécdotas, y algunas de ellas tenían que ver con ligar. Un claro ejemplo lo encontramos en el intento de Taz Skylar de ligar con una chica japonesa, algo que llamó poderosamente la atención a Broncano: «Me emociono», llegó a reconocer. «Ella hablaba japonés, pero me salía todo mal traducido al inglés», confesó el que fuese el primer invitado de esta semana en La Revuelta.

Lejos de que todo quede ahí, el reconocido intérprete no dudó un solo segundo en añadir algo más: «Con el modo llamada ya empezó a fluir», explicó. Eso sí, sin entrar en muchos más detalles sobre lo sucedido con esa chica. «Ahora ya va a hacer gira mundial haciendo el amor por el mundo», comentó el presentador de La Revuelta, a modo de resumen del momento que vive actualmente el actor nacido en Tenerife.