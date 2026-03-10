Detienen al jefe de seguridad del Sevilla por robar ropa y gafas de sol valoradas en más de 800 euros

El director de seguridad del Sevilla fue detenido por hurto en un centro comercial de la capital andaluza. Todo ocurrió en un centro comercial de Nervión cuando la Policía Nacional tuvo que proceder a su detención después de que la seguridad del establecimiento le pillase robando artículos valorados en aproximadamente 800 euros. Un delito que le hizo pasar por los calabozos y estar a la espera de juicio tras quedar en libertad condicional.

Los hechos datan del pasado 26 de febrero, donde el directivo sevillano fue sorprendido con una bolsa en la que llevaba dentro varias prendas de ropa y hasta unas gafas de sol. Rápidamente fue detectado y llamaron a la Policía para evitar el riesgo de fuga, además de que no se identificó como el responsable de seguridad del Sevilla, según informa Diario de Sevilla. Al tener un valor que supera los 400 euros, según el artículo 234 del Código Penal se expone a una condena que podría ser de 6 a 18 meses de cárcel. En el caso de que carezca de antecedentes penales, en caso de ser condenado, podría convalidarse con una multa económica.

Tenía pasado dentro de la Policía Nacional

El director de seguridad del Sevilla lleva más de una década en el cargo después de pedir una excedencia como oficial de policía, donde ejerció funciones dentro de la Unidad de Intervención Policial. En 2015 aceptó la oferta del Sevilla para trabajar para ellos y se encarga de organizar los dispositivos y planes de seguridad en cada partido del equipo andaluz.

Una detención que salpica su imagen teniendo en cuenta el cargo que ocupa dentro del club. Por el momento, salió de la comisaría con libertad condicional y está a la espera del juicio para conocer la sentencia por el hurto. Se desconoce si el Sevilla ha aplicado algún tipo de sanción, pero ahora el club está mentalizado para el partido de este domingo en el Camp Nou ante el FC Barcelona.