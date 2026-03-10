Muere repentinamente el atleta Jokin Uribetxeberria a los 34 años

El mundo del deporte se encuentra de luto tras conocerse la repentina muerte del atleta Jokin Uribetxeberria, fallecido a los 34 años en circunstancias que han causado una profunda conmoción entre compañeros y aficionados. El corredor de montaña falleció durante el ascenso a un monte de Legazpi, en Guipúzcoa, cuando sufrió un colapso que le acabó costando la vida.

El joven falleció el pasado sábado por la mañana tras sufrir un infarto mientras entrenaba en el monte Korosti, en la zona de Gorostiaga. El suceso se produjo durante el ascenso por una de las rutas habituales utilizadas por corredores de la zona, en las inmediaciones de la conocida pendiente llamada Mataburros, un tramo especialmente exigente por su fuerte desnivel. Fue en ese punto del recorrido donde el deportista sufrió el infarto.

Luto por Jokin Uribetxeberria

Tras recibir el aviso, los servicios de emergencia se desplazaron hasta el lugar en un vehículo todoterreno, aunque pese a los esfuerzos realizados por los sanitarios para reanimarlo no fue posible salvar su vida. La noticia ha causado una profunda conmoción tanto en su localidad natal como en el entorno de las carreras por montaña. Jokin Uribetxeberria era una persona muy conocida en Legazpi, donde además de su faceta deportiva trabajaba como profesor en la ikastola Haztegi, en la comarca de Urola Garaia.

En el ámbito deportivo formaba parte del club Alpino Uzturre, entidad que expresó públicamente su pesar tras conocerse la noticia. «Alpino Uzturre lamenta profundamente el fallecimiento de Jokin Uribetxeberria. Queremos expresar nuestras condolencias y nuestro cariño a Lía —su pareja—, familiares y amigos. Descanse en paz», señaló el club en un mensaje difundido tras el suceso.

Jokin Uribetxeberria también había competido con la selección vasca de carreras por montaña, participando entre otras citas en el Campeonato de España de ultra distancia de 2024. La Federación Vasca de Montañismo quiso trasladar igualmente su pésame tras conocerse el fallecimiento.