Varios vecinos denuncian a Rodri Hernández y a su novia ante la Policía

El centrocampista español del Manchester City Rodri Hernández ha sido denunciado ante la Policía por varios vecinos de su edificio en Salford (Manchester), que aseguran que el futbolista ha estado volando un dron muy cerca de las ventanas de sus viviendas. Algunos residentes afirman que el aparato llegó a situarse a apenas un metro de sus ventanas, lo que les hizo temer que pudiera estar grabando el interior de sus casas. La situación ha generado malestar entre varios vecinos, que consideran que se trata de una invasión de su privacidad.

Uno de ellos relató que estaba viendo la televisión con su pareja cuando de repente apareció el dron frente a la ventana del salón. «Vivo con mi pareja en un piso alto y lo último que esperas ver cuando estás mirando la televisión es un dron a un metro afuera de la ventana», explicó. Según otros residentes, el dron regresaba después al ático donde vive el internacional español. Incluso aseguran haber visto al futbolista manejando el mando del dispositivo desde su balcón, tal y como se aprecia en una foto que circula por las redes sociales: «Lo vimos volar fuera de nuestra ventana y luego volar de regreso al patio del ático de Rodri».

«Tiene todo el dinero del mundo y se pasa el tiempo estrellando su dron contra las ventanas de la gente», dice otro vecino a The Sun, diario británico que ha informado sobre este turbio asunto. Las quejas se han compartido también en el grupo de WhatsApp del edificio, donde algunos vecinos han planteado que el vuelo del dron podría incumplir normas de privacidad o las reglas de uso de este tipo de aparatos. La Policía del Gran Manchester ha confirmado que recibió una denuncia y que está revisando lo ocurrido. Por ahora, ni el jugador ni el Manchester City han hecho comentarios públicos sobre el caso.

La Autoridad de Aviación Civil (CAA) exige que los pilotos de drones respeten la privacidad y no causen molestias. Los pilotos deben realizar un examen teórico y registrarse en la CAA antes de volar la mayoría de los drones. Está por ver si Rodri Hernández es sancionado, aunque el hecho de que se haya publicado esta noticia quizás hace que decida dejar de volar su dron para no enfadar todavía más a sus vecinos.

Rodri Hernández y su vida privada

Rodri Hernández es un jugador diferente, especialmente porque nunca tuvo redes sociales, de ahí que su vida privada sea muy íntima. Después de varias temporadas a altísimo nivel, encontró su gran premio con el premio de Balón de Oro 2024, siendo el primer español en 64 años que conquista el galardón.

Como ya se ha mencionado, la vida privada de Rodri Hernández es literalmente así, privada. Se conoce que su novia Laura es médico y que se conocieron en la residencia de la Universidad Jaume I. A diferencia del futbolista, ella sí tiene redes sociales, pero su cuenta es privada y también quiere estar alejada de los focos y no exponer su vida públicamente.

Al centrocampista del Manchester City le gusta siempre estar en un segundo plano. Ni redes sociales, ni tatuajes, ni nada más allá del fútbol, además de haberse licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Es por ello que se conocen muy pocos detalles de su vida personal, ya que evitar ser el foco de atención y prefiere llevar todo discretamente sin ofrecer mucha información de su vida.