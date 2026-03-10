La mayor refinería de Emiratos Árabes Unidos ha sufrido un ataque con drones en medio de la guerra en Irán que está afectando a los precios del petróleo en todo el mundo. En concreto, el complejo emiratí de Ruwais se ha visto afectado este martes por un incendio tras dicha incidencia. El fuego se ha extendido por las instalaciones operadas por la compañía estatal Abu Dhabi National Oil (ADNOC).

Sin embargo, este evento no ha impactado en la cotización del crudo, que continúa con sus descensos tras las grandes subidas que sufrió a lo largo del lunes. No obstante, este tipo de ataques explica los temores que están viviendo los inversores por el conflicto bélico.

El cierre del Estrecho de Ormuz, por el que transita el 20% del petróleo mundial; la inestabilidad en la zona y los bombardeos son otras de las razones que apuntalan los temores en los mercados.

De hecho, tanto Emiratos Árabes Unidos como Kuwait han anunciado un recorte en la producción de petróleo, e Irak adelantaba también el domingo que su almacenamiento de crudo había alcanzado su capacidad máxima.

En este contexto convulso, el G7 se ha visto obligado a dar un paso al frente. Así, las potencias que lo integran se han abierto a liberar parte de sus reservas estratégicas de petróleo en el mercado. Todo ello, con el fin de paliar los problemas de suministro.

Ataque en la refinería de petróleo emiratí

«Las autoridades de Abu Dabi están respondiendo a un incendio en unas instalaciones del Complejo Industrial de Ruwais, causado por un ataque con drones», ha informado la Oficina de Medios de Abu Dabi. La refinería tiene una capacidad de procesamiento de 922.000 barriles de petróleo al día.

La semana pasada, Arabia Saudí cerró su principal refinería y Qatar clausuró la mayor instalación de exportación de gas natural licuado del país tras sufrir ataques con drones en el marco del conflicto desatado en la región tras los ataques a Irán por parte de Estados Unidos e Israel y la respuesta del país persa.