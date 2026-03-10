Font pide a Messi que se pronuncie antes de las elecciones del Barça «para que diga la verdad»

La carrera por la presidencia del FC Barcelona está llegando a su punto más álgido. A pocos días del domingo 15 de marzo, fecha en la que tendrán lugar los comicios para definir quién será el nuevo presidente del club, si repetirá Joan Laporta o le destronará Víctor Font. Es este último, Font, el que está buscando un giro a su favor antes del gran día, solicitando a Leo Messi que se pronuncie antes de las elecciones del Barça «para que diga la verdad» de todo el revuelo generado entre él, Xavi Hernández y Laporta.

Víctor Font está en campaña y no para. Este martes fue el turno de Nueva Economía Fórum, donde delante de numerosos empresarios tomó el micrófono para explicar todo lo que quiere implementar en el Barcelona, cuál es su modelo de negocio y gestión para la entidad culé, con el objetivo de poner punto y final al que tiene instaurado Joan Laporta, el cual considera «caduco, personalista y presidencialista».

El cara a cara de Font y Laporta este pasado lunes coincidió con una entrevista de Xavi Hernández en la que aseguraba que Leo Messi tenía hecho su regreso al club en enero de 2023, pero el presidente paralizó todo. El ex presidente negó los hechos, se mostró dolido por el mensaje de Xavi y atacó al ex entrenador, aunque con poco éxito.

La historia quedó ahí, uno afirma, otro niega. Es por eso por lo que Víctor Font ha vuelto a incidir en este tema, esperando que Leo Messi, una de las grandes voces del barcelonismo, dé un paso al frente y verbalice su versión antes de las elecciones del Barça del próximo domingo.

«Creo que Messi no se pronunciará de aquí a domingo, pero ojalá que sí. Así podría explicar la verdad sobre su salida del club y su intento de regresar dos años más tarde. De esta forma el socio podrá ir a votar sin mentiras ni cortinas de humo», explicó Font, empujando a Messi a posicionarse y fijar cómo fueron los hechos, al menos desde su punto de vista, algo que por el momento no tiene intención de hacer.

«Leo estaba fichado. En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver y yo lo veo. Hablamos hasta el mes de marzo y le digo, bueno, cuando tú me des el OK, se lo digo al presidente porque yo lo veo futbolísticamente», explicó Xavi esta semana, dejando clara su versión, señalando a Laporta: «El presidente empezó a negociar el contrato con el padre de Leo y teníamos la luz verde de la Liga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás. Laporta me dijo textualmente que si volvía Leo, le iba a hacer la guerra y que no se lo podía permitir».

Font y el riesgo financiero del Barça

Otro de los temas que sacó Víctor Font en el acto de Nueva Economía Fórum fue el aspecto económico y la deuda del Barça, la cuál ve como «un serio riesgo financiero», afirmando que lo que él propone es «una reforma estatutaria para blindar el modelo de propiedad y si algún presidente populista quiere cambiarlo tendrá que someterlo a referéndum y obtener más de un 66% del apoyo».

«Quedó claro el talante personalista del ex presidente, que tilda de mal barcelonista a quien pide transparencia», fue otra de las frases de un Víctor Font que pide al barcelonismo, de cara al domingo, que se dé esa «ola del cambio que es cada día mayor», sobre todo apuntando a «aquellos que decían hace dos semanas que no había partido, ahora están callados».