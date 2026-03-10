Todo sobre Víctor Font: edad, empresas, dónde vive, su relación con Laporta y su papel en el Barcelona

Víctor Font vuelve a estar en el centro de la actualidad del FC Barcelona después de anunciar su intención de volver a presentarse como candidato a la presidencia del club, como ya hizo en 2021. El empresario catalán está defendiendo un nuevo proyecto para el Barça y en las últimas semanas ha participado en diferentes debates y actos donde ha explicado sus ideas para el futuro del equipo.

Uno de los temas que más ha marcado su presencia pública es el debate que mantiene con el ya expresidente, Joan Laporta. Font ha criticado algunas decisiones de la actual directiva y ha defendido que el club necesita cambios en la gestión económica y deportiva. Estas diferencias han provocado varios cruces de declaraciones entre ambos dentro del entorno del FC Barcelona.

Además, el empresario también ha vuelto a hablar de algunas decisiones del pasado relacionadas con el club, como la salida de Lionel Messi en 2021 o la etapa de Xavi Hernández como entrenador. Font ha asegurado en varias ocasiones que su proyecto siempre tuvo en cuenta dar un papel importante a figuras históricas del Barça, algo que, según él, podría haber ayudado a construir una etapa deportiva más estable para el club.

Quién es Víctor Font y cuántos años tiene

Víctor Font es un empresario español que se ha hecho conocido en el mundo del fútbol por ser candidato a la presidencia del FC Barcelona. Nació el 12 de agosto de 1972 en Granollers, una ciudad cercana a Barcelona. Actualmente tiene 53 años. ￼

Desde hace años está vinculado al entorno del club azulgrana. En 2021 ya se presentó a las elecciones para presidir el Barcelona, aunque en aquella ocasión perdió frente a Joan Laporta. Actualmente, es candidato a intentar llegar a la presidencia del club con un nuevo proyecto y con la idea de cambiar el modelo de gestión del Barça.

Dónde vive Víctor Font

Aunque nació en Cataluña, Víctor Font ha pasado muchos años viviendo fuera de España por motivos de trabajo. Ha residido bastante tiempo en Dubái, donde desarrolló gran parte de su carrera empresarial.

Desde allí ha dirigido varios proyectos relacionados con el mundo de la consultoría y la tecnología. A pesar de vivir muchos años en el extranjero, siempre ha mantenido su relación con el FC Barcelona y con el entorno empresarial de Cataluña.

En qué trabaja y qué empresas tiene Víctor Font

Víctor Font es empresario y consultor. Es el fundador y CEO de Delta Partners Group, una empresa internacional dedicada a la consultoría estratégica, inversiones y asesoramiento a compañías de telecomunicaciones, tecnología y medios de comunicación. ￼

Antes de crear esta empresa, también trabajó en la consultora internacional Oliver Wyman, donde ocupó cargos importantes en varias ciudades del mundo como Sao Paulo, Barcelona y Dubái. Además, Font también está relacionado con el mundo de los medios de comunicación. Fue uno de los fundadores y accionistas del periódico catalán Ara, creado en 2010. ￼

La relación entre Laporta y Font

La relación entre Víctor Font y Joan Laporta está marcada por la competencia política dentro del FC Barcelona. Ambos han sido rivales en las elecciones para presidir el club.

En 2021, Laporta ganó las elecciones con más del 50% de los votos, mientras que Font quedó en segundo lugar con poco menos del 30%. Desde entonces, el empresario ha criticado en varias ocasiones la gestión del actual presidente y ha defendido la necesidad de modernizar el club y mejorar su situación económica. ￼

El papel de Víctor Font en el Barcelona

Víctor Font lleva años trabajando en un proyecto para dirigir el FC Barcelona. Su propuesta se basa en modernizar el club, mejorar su gestión económica y dar más protagonismo a los socios.

Dentro de su plan también ha defendido la idea de que exjugadores importantes del club participen en la estructura deportiva. Su objetivo, según ha explicado en varias ocasiones, es construir un modelo de gestión más profesional y adaptado al fútbol actual. ￼

Aunque todavía no ha sido presidente del club, Font se ha convertido en una de las figuras más conocidas dentro de la política del FC Barcelona y uno de los principales opositores a la actual directiva.