La Diputación Foral de Álava solicitará oficialmente a la Subdelegación del Gobierno que inicie los trámites para retornar a su país de origen al mena magrebí identificado como autor de la salvaje agresión homófoba a un pareja de homosexuales este domingo en Vitoria.

La Diputación pide la deportación del mena por agredir a homosexuales, al considerar que se trata de un menor con una «absoluta falta de adaptación al recurso en el que se encuentra» y a la sociedad que «pretende ayudarle a integrarse» en ella.

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha mostrado su «condena absoluta por esta agresión, por ser un atentado contra la dignidad, contra la libertad individual y contra los derechos humanos».

Precisamente, los tres menores autores de la agresión están tutelados por la Diputación, pero el diputado ha aclarado que «no están en una cárcel, ni en un centro cerrado con rejas», sino que «hacen vida normal en un recurso abierto»

Los menas debían estar en el centro

El diputado sí ha admitido que los tres menores no debían estar en la calle a las 5 de la madrugada. Más en concreto, el mena acusado de agredir a los homosexuales con más ímpetu.

Se trata de un menor que desde hace más de un año está tutelado por la Diputación y que ya ha protagonizado varias agresiones anteriores, aunque no de carácter homófobo.

Paliza e insultos homófobos

Los hechos han tenido lugar la madrugada de este domingo, cuando las salían de un establecimiento de ocio de la zona de Coronación y fueron asaltados por los tres menas. Tras proferir insultos homófobos de todo tipo contra los dos chicos, los menas les tiraron al suelo y les patearon.

La declaración de las víctimas ha dejado claro que mientras les golpeaban les insultaban por su condición de homosexuales.

La Ertzaintza consiguió atrapar a los agresores poco después en una calle cercana y tras identificar a los menas acusados de agredir a los homosexuales confirmaron que se trataba de tres menores magrebíes de 17 y 16 años.