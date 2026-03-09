Ángel Abelardo, un ecuatoriano de 55 años condenado por violar a sus hijas menores de edad ha sido expulsado de España tras cumplir gran parte de su condena, un total de 18 años entre rejas. El delincuente se dedicó a violar a sus hijas durante más de una década e incluso dejó a una de ellas embarazada. Encarcelado en el año 2008 y condenado a 25 años de cárcel en 2010. No podrá volver a España en los próximos diez años.

El expulsado por violar a sus hijas, fue deportado el pasado día 4 de marzo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Zaragoza, en cumplimiento de una resolución administrativa de expulsión dictada por la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza en octubre de 2025.

Desde su detención y puesta a disposición judicial en abril de 2008, el condenado permaneció ingresado en el centro penitenciario de Zuera hasta que se ha hecho efectiva su expulsión del territorio nacional. En aplicación de la legislación vigente en materia de extranjería, el violador de sus hijas expulsado tiene prohibida la entrada en España y en el resto de países del espacio Schengen durante un periodo de diez años.

Dejó embaraza a una de sus hijas

El expulsado por violar a sus hijas, estaba casado y trabajaba de maquinista, y agredía sexualmente a sus dos hijas, nacidas en abril de 1992, y en febrero de 1996, cada semana y las amenazaba para que no le contaran nada a su madre.

Los abusos contra la niña mayor comenzaron ya en Ecuador, mientras que contra la hermana pequeña se iniciaron cuando la familia vivía en una localidad cercana a Zaragoza y contaba con sólo siete u ocho años, sin que la madre sospechara nada. Finalmente dejó embarazada a una de las hijas cuanto contaba con 15 años de edad.

El violador llegó a España en 2001

El condenado había llegado a España desde Ecuador en el año 2001, un año después lo hizo su esposa y en 2005 viajaron sus dos hijas, con las que vivió en un pueblo, en el que trabajaba en la agricultura y como repoblador forestal, hasta que se trasladaron a Zaragoza, donde se produjeron los hechos.

Condenado por violar a sus dos hijas menores de edad, en el juicio de 2010 fue absuelto de un delito de maltrato machista sobre su mujer.