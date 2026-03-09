Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha acabado con la banda organizada de ladrones que reventaban con explosivos los cajeros de sucursales bancarias de varias provincias de España.

Los seis atracadores detenidos, todos españoles de entre 24 y 34 años, usaban la conocida técnica de la «pala del pizzero» que consiste en colocar los explosivos en una larga pala y meterla por la ranura de extracción de los billetes del cajero, haciéndolo estallar lanzando los billetes por los aires.

Se trata de una banda itinerante que ha actuado en siete provincias españolas y que han sido detenidos de forma simultánea en sus domicilios de Madrid y Valencia, donde se escondían tras los asaltos con explosivos a los cajeros de los bancos.

Un botín de 140.000 € en solo dos robos

La investigación comenzó en junio de 2024 a raíz de dos asaltos a cajeros con explosivos perpetrados en una misma noche en la provincia de Granada, concretamente en la capital y en la localidad de Santa Fe. En estos dos ataques iniciales, los delincuentes lograron sustraer más de 140.000 euros tras provocar las detonaciones en los terminales bancarios.

Hasta allí se había desplazado la banda itinerante que tenía su base en la zona centro y el Levante. Para ejecutar los robos, los arrestados sustraían previamente vehículos que utilizaban tanto para los desplazamientos como para los propios asaltos. Encapuchados y pertrechados de material especializado, tras el robo abandonaban los coches para dificultar el rastreo policial.

En los registros realizados tras las detenciones de los miembros de la banda de ladrones, se han requisado un arma de fuego, 1.700 euros en efectivo y casi dos kilogramos de hachís. Además, se han hallado dos pinzas de excarcelación profesionales, herramientas que suelen emplearse para forzar estructuras metálicas.

Robos en siete provincias

Las pesquisas posteriores han permitido a los agentes vincular a dos de los detenidos con otros siete robos con fuerza mediante explosivos en diversas provincias españolas. Los investigadores han determinado su presunta implicación en asaltos similares ocurridos en Burgos, Valladolid, Guadalajara, Albacete, Toledo y Cuenca, además de Granada.

Con este operativo se da por desmantelada una de las bandas más activas en esta modalidad delictiva, que combinaba la fuerza de las detonaciones con una logística de huida altamente organizada.