Dos enfermeras del Hospital Isabel Zendal de Madrid han sido condenadas a dos meses de prisión por robar cientos de unidades de material médico del centro. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial las condena por un delito intentado de malversación de caudales públicos y admite en los hechos probados que «las acusadas pretendían enviar todo el material médico a Ucrania para paliar los efectos de la guerra».

Las dos enfermeras llegaron a un pacto con la Fiscalía y admitieron la tentativa de hurto de material médico. El tribunal les aplicó un atenuante muy calificado de dilaciones, ya que la causa se ha alargado durante cuatro años por causas ajenas a las condenadas.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 00:20 horas del día 10 de marzo del año 2022. Ese día, las dos mujeres, enfermeras en el Hospital Isabel Zendal y «aprovechando su acceso al material médico disponible en el servicio de

UCI, introdujeron en varias bolsas y bolsos, con ánimo de apropiárselos, gran cantidad de material médico y medicamentos».

Descubiertas en el parking del hospital

El servicio de seguridad del Hospital Isabel Zendal sorprendió a las enfermeras cuando cargaban todo el material médico hurtado en el maletero del coche de una de ellas, estacionado en el aparcamiento subterráneo del centro médico.

En total, habían hurtado cerca de 300 paquetes de gasas, toallitas, jeringuillas y medicamentos. Según la sentencia: «Las acusadas pretendían enviar todo el material médico a Ucrania para paliar los efectos de la guerra».

Todos los efectos fueron recuperados, pero no pudieron utilizarse en el hospital, ya que no quedó acreditada la conservación en condiciones que permitieran asegurar la perfecta seguridad del material médico sustraído. La Comunidad de Madrid ha valorado el perjuicio sufrido en 1.662,74 euros.

Rebajan la pena por lentitud de la justicia

El tribunal condena a las autoras como responsables de un delito intentado de malversación de caudales públicos, con el atenuante muy cualificado de dilaciones indebidas. Su pena se rebaja porque la causa ha estado paralizada durante cuatro años, sin causa atribuible a las acusadas.

La sentencia implica para cada una de las enfermeras una pena de dos meses de prisión, con suspensión de empleo público por tiempo de 5 meses. El tribunal sustituye la pena de prisión por la pena de cuatro meses de multa con una cuota diaria de 6 euros.

Igualmente, las condenadas deben pagar las costas del juicio e indemnizar, personal y solidariamente, a la Comunidad de Madrid, en la cantidad de 1.662,74 euros más los intereses, por los daños ocasionados.