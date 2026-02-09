El objetivo del condenado eran las niñas de entre 13 y 16 años. El hombre, un comercial de Hospitalet de Llobregat (Barcelona), se dedicaba a violar y prostituir a una menor de 15 años de un centro de menores y le ofrecía 20 euros por cada compañera nueva que le trajera para mantener relaciones sexuales.

Ahora, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha condenado a 15 años de prisión, 10 años por agresión sexual a una menor y otros 5 años de pena de cárcel por prostitución de menores.

En total, el condenado por violar y prostituir a menores llegó a contactar con cinco niñas, aunque sólo se pudo demostrar que llegó a delinquir con dos de ellas. Se dedicaba a montar «tríos» con las dos niñas y a usarlas de captadoras de más menores.

El agresor tenía 40 años y la niña 15

Los hechos comenzaron en el año 2022, cuando el condenado tenía 40 años de edad y a través de una tercera persona conoció a una menor de 15 años que estaba ingresada en un centro de acogida de menores del Gobierno de Cataluña.

Según el relato de la sentencia, entre los meses de marzo y agosto de 2022 llegaron a producirse cinco casos de agresión sexual entre la menor y el procesado en el domicilio de éste, después de que contactara a la niña a través de las redes sociales.

Antes de violarla le daba alcohol

En todas estas ocasiones, el condenado servía a la menor bebidas alcohólicas o permitía que la misma las consumiese en su presencia; y el condenado, con la intención de satisfacer su apetito sexual, la llevaba al dormitorio, donde determinaba el acto sexual concreto a realizar, consistiendo siempre en relaciones sexuales completas mediante la introducción del pene del procesado por vía vaginal o en penetración oral.

A cambio, el hombre pagaba a la menor «un precio fluctuante entre 50 y 70 euros según el acto sexual» en concreto, entregándole el dinero al finalizar, sin ejercer violencia o intimidación sobre la misma.

Le daba 20 euros por cada menor captada

El condenado, con el fin de encontrar nuevas menores para violar y prostituir, «le proponía a la menor encontrar a nuevas niñas entre 13 y 17 años, llegando a ofrecerle 20 euros por cada niña con la que B. le pusiera en contacto».

«Ya en agosto de 2022, el procesado se citó con la niña de 15 años y otra menor M., con las que realizó un trío a cambio de dinero. En dicha ocasión, el procesado llegó a mantener relaciones sexuales con penetración oral con B.»

«A partir de ese momento, directamente, a través de la propia B. o de la otra menor M. , el acusado ofreció dinero a diversas menores para que mantuvieran relaciones sexuales con él, siendo estas menores R. de 17 años, A. de 14 años y M. de 16 años», explica la sentencia.

«Creía que tenía 16 años, me mintió»

Detenido y procesado, el Juzgado número 2 de Hospitalet de Llobregat condenó al acusado a 10 años de cárcel por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años y a otros 5 años de prisión por un delito de prostitución de menores.

Tras recurrir la pena, argumentando que no sabía que las víctimas eran menores y que las niñas le habían mentido sobre su edad, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha rechazado el recurso y sentencia que cumpla la pena original: «Las declaraciones de las testigos dejan claro que siempre pedía niñas de entre 13 y 16 años de edad».