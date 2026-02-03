El robo a un cliente de un prostíbulo de Madrid al que sedaron para vaciarle la cuentas bancarias ha destapado una red de trata de personas que dirigía un «narcoprostíbulo» del barrio de Tetuán desmantelado por la Policía Nacional. La banda obligaba a ocho mujeres a prostituirse, durmiendo en el suelo, vigiladas por cámaras de seguridad y obligadas a facilitarle droga a los clientes. Los agentes han liberado a las mujeres y detenido a ocho personas, incluida la líder de la trama.

La víctima pidió una copa de vino en el narco prostíbulo de Madrid, en el barrio de Tetuán y cuando se despertó diez horas después, le habían hecho 21 cargos en su tarjeta de crédito robándole 4.200 euros.

Tirando del hilo, los agentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid arrancaron en el mes de abril de 2025 la investigación que ha terminado con la detención de los responsables.

Primera norma: controlaban a las chicas

La investigación pronto confirmó que se hallaba ante una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en situación de vulnerabilidad y a la venta de drogas a los clientes.

Los agentes averiguaron que el entramado criminal contaba con un narco prostíbulo en el distrito de Tetuán. Las mujeres que vivían y ejercían la prostitución allí, también realizaban servicios sexuales fuera de la misma, desplazándose siempre en vehículos de transporte con conductor obligadas a enviar continuamente fotos de los lugares en los que estaban como su ubicación, de forma que se encontraban siempre controladas por la organización criminal.

Dormir en el suelo y no tocar la nevera

La investigación policial descubrió que dentro del entramado criminal, había seis mujeres que trabajaban como encargadas que establecían turnos entre ellas, lo que permitía que durante las 24 horas del día las víctimas estuvieran obligadas a ofrecer servicios sexuales a los clientes.

Las habitaciones de este prostíbulo de Madrid, sólo se usaban para prestar los servicios sexuales a los clientes. De esta forma, la segunda y la tercera norma para las mujeres explotadas eran la de dormir donde pudieran, normalmente en el suelo, y la prohibición de tocar la nevera, reservada para las bebidas para los clientes.

No salir a la calle si hay un cliente

La cuarta y la quinta norma consistían en la prohibición de salir a la calle y no negarse jamás a un servicio. Las mujeres no podían salir ni para comer, ni para acudir al médico si había un cliente en el establecimiento.

Los agentes pudieron comprobar que los servicios sexuales se ofrecían en internet y en aplicaciones de mensajería . Los hombres concertaban las citas eligiendo a las mujeres, sin que ninguna de ellas pudiera negarse a realizar ningún servicio.

Finalmente, en el mes de enero, la Policía realizó tres entradas y registros en domicilios, donde fueron intervenidas drogas, básculas de precisión, teléfonos móviles, un portátil, datáfonos y 20.000 euros en efectivo.

La operación ha culminado con la detención de ocho personas, siete mujeres y un hombre, como presuntos responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal, prostitución, contra la salud pública y blanqueo de capitales.