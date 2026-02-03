La Policía Nacional ha detenido a los dos ladrones que armados con una réplica de una pistola de airsoft protagonizaron un atraco rocambolesco en la iglesia de San Diego del barrio de Puente de Vallecas de Madrid. Todo para robar una ridícula cantidad de dinero.

El atraco de la iglesia tuvo lugar el día 21 de enero a las 20:00 horas cuando el cura oficiaba la misa y el objetivo de los delincuentes era el dinero que presuntamente había en el despacho parroquial.

Ni piadosos, ni organizados, y armados con una réplica de una pistola de airsoft, los dos atracadores accedieron al despacho parroquial dispuestos a hacerse con un buen botín.

Un botín de 20 euros

Sin embargo, allí no encontraron dinero. Fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid confirman que en ese momento sólo hallaron a un voluntario de la parroquia, al que bajo amenazas de muerte le sustrajeron el teléfono móvil y 20 euros propiedad de la iglesia escenario del atraco.

Gracias a la declaración de los testigos, el grupo de Policía Judicial de la comisaría de Puente de Vallecas arrancó una investigación que les llevó hasta localizar a los torpes ladrones.

Amenazaron con matar a la víctima

Ambos delincuentes fueron detenidos en su domicilio el día 27 de enero y acusados de un delito de robo con violencia e intimidación, ya que amenazaron con disparar y matar a la víctima.

Los responsables del atraco a la iglesia son dos varones españoles de 49 y 60 años de edad. Eran vecinos del barrio y residían muy cerca de la iglesia del atraco. La Policía ya ha puesto a disposición judicial a los dos delincuentes que fueron enviados a prisión.